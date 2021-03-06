ميار الغيطي بجزر المالديف وياسمين رئيس أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميار الغيطي

ظهرت الفنانة ميار الغيطي بإطلالة صيفية بجزر المالديف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة سعيدة".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل شيء مؤقت لا تضغط".

سوزان نجم الدين

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين، عن أحدث إطلالة لها بالملابس السوداء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساكن جمال مع صديقي المصمم المبدع عقل فقيه".

منة فضالي

الفنانة منة فضالي نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تحدث الأشياء الجميلة عندما تنأى بنفسك عن السلبية".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة لها وهي تجلس على كرسي أمام البحر، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "ابعتلي دايماً الإشارات وساعدني أني أفهمها وأشوفها".

لطيفة

ظهرت الفنانة لطيفة، بجانب حمام السباحة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتحدى تحب غيري وتعكس دروبي وسيري، لأني أدري مثل قلبي صعب تلقى يا عشيري.. أتحدى".

هنا شيحة

الفنانة هنا شيحة، نشرت صورة لها وهي تحتضن شجرة زهور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عالم في غاية القسوة واختياراتنا نحسبها في وقتها ذكية، ولكن عند مرور الوقت سنعرف ان كانت محض غباء.. لا تتعلق بالوعود ولا تثق بالكلمات.. لا تنتظر ولا تتوقع شيئا من أحد.. الوقت هو الآن.. لا تتعلق بالأمس ولا تنتظر الغد.. عش يومك الآن وأجعله أحلى ما يكون بمن فيه، فقد لا تتاح لك فرصة الغد".

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح مبكر".

شكران مرتجي

طرحت الفنانة شكران مرتجي، صورة لها وهي تضع يدها على عينها اليمنى، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عينٌ لك وعينٌ لأراك َبها".

كنزي عمرو دياب

نشرت كنزي عمرو دياب، أحدث ظهور لها عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة مميزة.