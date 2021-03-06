شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تكشف البوستر الرسمى لمسلسل القاهرة كابول.. وتؤكد: نخوض معركة الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مسلسل القاهرة كابول محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الارهاب وفضحه.



رجل الأعمال تامر مرسى عبر فيس بوك

ونشر تامر مرسى، عبر حسابه بموقع فيس بوك، بوستر مسلسل القاهرة كابول، قائلاً: "القاهرة كابول محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه.. الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى، المتحدة تخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة".



بوستر مسلسل القاهرة كابول

ويعتمد مسلسل "القاهرة كابول" أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

يشار إلى أن مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.