شعار أنغامي يضيء صخرة الروشة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أضيئت صخرة الروشة في بيروت مساء أمس بشعار أنغامي، إحتفاءً بأحدث إنجازات الشركة اللبنانيّة وهو إدراجها ضمن بورصة ناسداك في نيويورك.

أحد أجمل معالم العاصمة اللبنانيّة أضيء بشعار أنغامي، منصة التكنولوجيا والبث الموسيقي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستندرج في بورصة ناسداك العالمية بموجب اندماجها مع “فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني”، لتصبح بذلك أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في ناسداك.

إلى جانب الاحتفاء بأنغامي، كان الحدث مناسبةً لشكر اللبنانيين على حبّهم لأنغامي وإيمانهم بها ودعمهم لها من خلال إضاءة الصخرة بعبارة: “لبنان، شكرًا على الثقة”.

إشارةً إلى أنه سبق وأضيء برج خليفة في دبي بشعار أنغامي، إضافةً إلى برج القاهرة في مصر.