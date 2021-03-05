شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يخطف الأنظار × 3 صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يسيطر عمرو دياب، على الأنظار فى كل ظهور له، أو مشاركة لصوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وشهدت الأيام القليلة الماضية، ظهور مكثف للهضبة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، حيث نشر ثلاثة صور مختلفة ليستحوذ بها على التريند.



عمرو دياب بإطلالة كاجوال

وفى أحدث ظهور للميجا ستار عمرو دياب، نجح فى خطف الأنظار إليه، بعد أن شارك متابعيه وجمهوره صورة له وهو يرتدى شورت جينز وتيشيرت باللون الرمادى، إضافة إلى نظارة شمس.

وسرعان ما حصد الصورة أكثر من 100 ألف إعجاب خلال دقائق قليلة من نشرها.



الميجا ستار عمرو دياب

كما ظهر الهضبة فى صورة أخرى نشرها منذ أربعة أيام، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يرتدى فيها جاكت جينز وبنطلون أسود اللون، ويتوسط ممر يظهر فى الخلفية بعض الأبراج الشاهقة التى تشتهر بها مدينة دبى التى يقضيها فيها عطلته الأخيرة.