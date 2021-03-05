شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى × صورتين من عشاء رومانسى مع زوجته دانيا البناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان كريم فهمى وزوجته دانيا البناوى حالة دائمة من الرومانسية تعكسها صورهما معاً عبر حساباتهما المختلفة على منصات السوشيال ميديا من وقت لآخر، وهو الأمر الذى تكرر فى أحدث ظهور للثنائى خلال عشاء رومانسى.

ونشر كريم فهمى صورتين بصحبة زوجته عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، وما أن نشرها حتى انهالت عليه التعليقات من متابعيه الذين حرصوا على الدعاء لهما فى التعليقات "ربنا يحفظكوا" و "ربنا يخليكم لبعض".



كريم فهمى مع زوجته

والصور ليست الأولى التى ينشرها النجم كريم فهمى بصحبة زوجته، حيث اعتاد متابعوه على صورهما معًا من حين لآخر.



كريم فهمى على انستجرام

من ناحية أخرى، كان الفنان كريم فهمي أعرب عن سعادته البالغة للمشاركة في فيلم "السرب" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبا، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" برومو الفيلم فى وقت سابق من الشهر الماضى وكتب: "السرب.. ليا الشرف أني أشارك ولو بجزء في فيلم كبير ومهم".

وذلك بعدما طرحت شركة سينرجى، الشهر الماضى برومو فيلم "السرب"، المقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.