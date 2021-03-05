شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تستعيد ذكريات صورة مع ميرفت أمين وابنتها: كنا هنمثل دور مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة سيمون، صورة قديمة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، جمعتها بالفنانة ميرفت أمين، وابنتها منة حسين فهمى، وعلقت على الصورة: "الفنانة الجميلة ميرفت أمين وابنتها.. فى أحد اللقاءات.. لأننا كنا هانمثل دور مهم".



الفنانة سيمون وميرفت امين

وظهرت سيمون فى الصورة بالأبيض والأسود، برفقة الفنانة ميرفت أمين، وابنتها التى كانت طفله حين التقطت الصورة، فيما أوضحت الفنانة أن هذه الصورة التقطت أثناء لقاء لبحث عمل فنى مهم، كما نشرت سيمون مع الصورة الأصلية، أخرى بالألوان، ويبدو أنها معدلة ببرنامج فوتوشوب.



ميرفت امين



الصورة ملونه

يشار إلى أن المخرج مجدى أحمد على، والذي كان يعمل فى فيلم "زوجة رجل مهم"، كمساعد للمخرج محمد خان، شارك - فى وقت سابق - الجمهور جزء من أرشيفه الثرى، حيث نشر على حسابه بموقع فيس بوك صورة نادرة تم التقاطها فى المنيا أثناء التصوير وتظهر فيها ميرفت أمين فى الشارع ويظهر أيضا خان ومجدى.

وكانت الفنانة ميرفت أمين، مثلت في فيلم "زوجة رجل مهم" وعرض في 11 يناير 1988 ، وهو واحد من الأعمال الخالدة التى تحظى بنسب مشاهدة كبيرة ، ليس فقط لأنه فيلم يجمع النجم الراحل أحمد زكى والنجمة ميرفت أمين، إنما لأنه عملا فنيا مميزا علي كل المستويات.

وفيلم "زوجة رجل مهم" يدور عن ضابط مباحث متسلط وجاف، ويستغل سلطاته بالطرق كافة، إلا أن زوجته تنخدع فيه ببادئ الأمر وتظن أنه شخص ودود وطيب، لكنها تكتشف حقيقته بعد الزواج، حيث يحوّل حياتها لمأساة، فتحاول الانفصال عنه دون جدوى، وينتهى الفيلم بقتله لوالدها وانتحاره، والفيلم من إنتاج 1988، وتأليف رؤوف توفيق، وإخراج محمد خان، وبطولة أحمد زكى وميرفت أمين وحسن حسنى وزيزى مصطفى.