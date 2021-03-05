بالفيديو – محمد رمضان يستفز الجمهور بسبب تصرفه مع مضيفة طيران

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: سُلّطت الأضواء على الفنان المصري محمد رمضان مجدداً بسبب فيديو نشره على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وظهر فيه وهو يستلقي على سرير في الطائرة فيما تضع المضيفة غطاء عليه وهو يسجّل المقطع قبل أن يتقدم منها بالشكر. وأرفق الفيديو بالتعليق: “المضيفة الحنينة رزق”.

إلا أن هذا استفز الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن سبب استعانته بالمضيفة فيما يمكنه القيام بذلك بنفسه. ومما كُتب في التعليقات: “مش عارف تغطي نفسك يا حبيشة؟” و”نحنا نعرف الزوجة الحنونة رزق لكن المضيفة دي جديدة” و”وأنت يا اخويا متعرفش تغطي نفسك؟” و”جوعان كثير شوف سعد المجرد أغنى منك بكثير باس ما يسوي هاي الحركات عيب رجع نفسك” و”إية النقص ده انت بتصور المضيفة وهي بتخدمك؟”.

ويُشار إلى أن مؤدّي المهرجانات يوسف عبد القادر الملقّب بـ”أبو أصالة” شنّ أخيراً هجوماً على رمضان بعد إعلانه إطلاق أغنيته الجديدة “أنا البطل” متهماً إياه بسرقة حقوقها منه، ومؤكداً مسؤوليته عن هذا الاتهام، ومشيراً إلى أنه انتهى بالفعل من تسجيل الأغنية منذ ثلاث سنوات وبثّ النسخة التي يحتفظ بها منها.