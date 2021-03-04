زينة: “هتشوفوني فلاحة في رمضان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية زينة، عن تفاصيل مسلسلها الجديد الذي تنافس به في ماراثون دراما رمضان المقبل، موضحةً أنها تقف وجهاً لوجه أمام النجمة المصرية صابرين.

وقالت زينة، في تصريحات تلفزيونية إنها تحضر لهذا العمل منذ خمسة أشهر، حيث كان لديها فكرتين للاختيار من بينهما، معقبةً بأنها استقرت على العمل الحالي الذي يحمل اسم مؤقت بعنوان: (زي بيت الوقف).

وأشارت زينة، إلى أن اسم هذا العمل سيتغير خلال الأيام المقبلة ليكون مناسباً له، موضحةً أنها ستعمل لأول مرة مع صابرين، وأضافت: «هيكون بيني وبينها وان تو مفاجأة للجمهور».

وأكدت أن المسلسل سيشارك به أيضاً أحمد السعدني ومصطفى درويش، وهو عمل دراما اجتماعية (لايت) به قصة مؤثرة، وبه قصص حب ومشاكل ومشاجرات لكنه لن يتطرق لجريمة قتل.

وتابعت زينة: «بقدم شخصية (دهب) في المسلسل وهي من عيلة غنية جداً وهتشوفوني في شخصية (فلاحة)».

يُذكر أن زينة شاركت في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل (جمع سالم)، وناقشت من خلاله قضية (التبني)، وحظي المسلسل وقت عرضه على قبول جماهيري واسع.