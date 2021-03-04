شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل كوفيد 25 تحتفل بعيد ميلاد إنجى علاء بحضور يوسف الشريف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فريق عمل مسلسل "كوفيد 25" بعيد ميلاد الكاتبة إنجي علاء، والتى نشرت بدورها صور من احتفال طاقم عمل المسلسل بعيد ميلادها، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت انجى علاء مجددا برفقة زوجها النجم يوسف الشريف من خلال الصور التى أظهرت احتفالهما بتلك المناسبة أسريا قبل أن يحتفل القائمين على مسلسل كوفيد 25 المقرر طرحه في رمضان القادم بعيد ميلاد المؤلفة .



انجى علاء على انستجرام

وعبرت الكاتبة إنجى علاء، عن سعادتها باحتفال طاقم المسلسل بعيد ميلادها، ووجهت رسالة لهم قائلة: " شكرا لفريق عمل مسلسل كوفيد ٢٥ "



عيد ميلاد انجى علاء



صور من احتفال المسلسل

هذا ليس الاحتفال الأول بعيد ميلادها، حيث احتفل النجم يوسف الشريف، بعيد ميلاد زوجته الكاتبة إنجى علاء، الموافق أمس 3 مارس، حيث وجه لها رسالة رومانسية نالت إعجاب جمهوره عبر موقع تويتر، ونشر يوسف الشريف، صورا من الاحتفال، وعلق قائلاً:" كل سنة وانتِ طيبة يا أحلى زوجة في الدنيا كل سنة وأنا بحبك كل سنة وأنا فخور بيكي".



خلال عيد الميلاد



انجلاء علاء مع زوجها

وفى وقت سابق، احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد الحب بصحبة زوجته الكاتبة إنجي علاء، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر "تويتر"، صورتين ظهر فيها بصحبة زوجته، موجها لها رسالة رومانسية قائلا: "كل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي.. Valentine’s Day".