شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح "بتتجاوز" أول أغانيه باللهجة الخليجية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب والملحن رامى جمال، أول أغانيه باللهجة الخليجية بعنوان "بتتجاوز"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومن كلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان رامى جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

وقال رامى، عبر حسابه على تويتر، بعد طرح الأغنية: "اسمعوا أول تجربة ليا فى الغناء باللهجة الخليجية، وطبعا اعذروا تقصيرى لو لم أجيد النطق لأنها أول مرة، أتمنى تعجبكم وأتمنى دعم الجمهور المصرى زى ما اتعودت.. وطبعا جمهور الخليج".





وتقول كلمات الأغنية:

بتتجاوز حدود الظن والريبة

بتتجاوز شعور الشوق وتعذيبه

ويصير اللى حصل ذكرى

تواجه أمسك اببكرا

بتتغير وتتحير

على طول الألم والجرح

يبقى عمرك قصيّر

بتتجاوز حنين القلب تكذيبه

بتتجاوز شعور الوحدة ترهيبه

كل اللى مضى راحل

تخيل حتى تتفائل!!

بتتغيّر وتتحيّر

على طول الألم والجرح

يبقى عمرك قصيّر

بتتجاوز كلام الناس والغيبة

وترجع ضحكتك لو طالت الغيبة

بيدك فرحك وسعدك

لوكان الزمن ندك

بتتغير وتتحيّر

على طول الألم والجرح

يبقى عمرك قصيّر



رامى جمال

وفي وقت سابق، من فبراير الماضى، طرح رامى جمال، فى عيد الحب ثانى أغنيات ألبومه بعنوان "ما بتكبريش"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان سهم، توزيع نادر حمدى.





وألبوم رامى جمال الجديد "ولسه"، سيتم طرحه بشكل متتابع خلال عام 2021، ويضم 10 أغنيات، وتعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان فى الألبوم.