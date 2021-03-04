فيديو.. محمد رمضان متهم بـ"السرقة" بعد طرح أغنيته الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح الفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة تحمل عنوان "أنا البطل"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعقب إعلان رمضان عن طرح الأغنية الجديدة، شن أحد مطربي المهرجانات ويدعى "أبو أصالة" هجوما عنيفا عليه، واتهمه بسرقة الأغنية وأكد أنه تعاقد عليها وقدمها منذ 3 سنوات.

وكتب (أبو أصالة) عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قائلا: "أغنية البطل دي بتاعتي، محمد رمضان سرقها مني، وأنا مش هسكت، ده حرامي من يومو، وأنا مش هسكت عن حقي، وياريتو عرف يقول الأغنية صح".

تجاهل الأسطورة محمد رمضان هذا الهجوم ولم يرد على هذه الاتهام، وترك مهمة الرد للموزع الموسيقي إسلام ساسو الذي أكد أن ما تردد لا يمت للحقيقة بصلة.





وقال ساسو إن الحقوق الكاملة لأغنية المهرجانات تمتلكها شركة إنتاج، وكان من المفترض أن تقدمها مع مطرب المهرجانات أبو أصالة منذ 3 سنوات، ولكن الموضوع لم يدخل حيز التنفيذ.

وأوضح ساسو أن الشركة المنتجة تعاقدت مع محمد رمضان على تقديم الأغنية بصوته، وبالفعل قام الأسطورة بغنائها وأصبحت ملكه.





وأغنية "أنا البطل" من كلمات كالوشا الفنار، وإسلام شندي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وألحان كالوشا الفنار، وفكرة محمود رمضان، ومدير تصوير وائل درويش، ومونتاج إسلام حسن، وإخراج حسام الحسيني.

على صعيد آخر يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "موسى" ويشاركه البطولة سمية الخشاب، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وسيد رجب، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.