شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال قبل طرح أغنية "بتتجاوز": تجربة رائعة ومنتظر رأى الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان رامي جمال لطرح أغنيته الجديد باللهجة الخليجية "بتتجاوز"، اليوم الخميس، حيث وصف هذه التجربة بالرائعة، مشيدا بكلمات الأغنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجمهور يعتبر أول سبب لنجاحه بعد الله.

وقبل طرحها بساعات كتب الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي على تويتر :"في انتظار معرفة رأي الجمهور في تلك التجربة الرائعة والكلمات الأروع واثق في ذوق الجمهور والرقي وطالما انتظرت أن أغني باللهجة الخليجية واللبنانية تحققت الأولي واتمني لها القبول واتمني دعم الجمهور السعودي خاصة والخليجي عامة ودائما وأبدا الجمهور المصري فهو أول سبب بعد الله في نجاحي".



رامي جمال عبر تويتر

وكان رامي جمال قد شوق جمهوره للأغنية، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، قائلا: قريبا جدا وعد بعمل يليق بمستمعينا وصانعي العمل، وعلى رأسهم الشاعر المبدع سعود بن محمد عبد الله الفيصل اجهزوا".

من ناحية أخرى، تخطت أغنية "ولسه" للفنان رامى جمال، حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب في أقل من شهر، وهى أولى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وفي وقت سابق، طرح رامى جمال، فى عيد الحب ثانى أغنيات ألبومه بعنوان "ما بتكبريش"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدى. وألبوم رامى جمال سيكون بعنوان "ولسه"، سيتم طرحه بشكل متتابع خلال عام2021 ، ويضم 10 أغنيات، وتعاون فيها مع مجوعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في الألبوم وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهم "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدى".