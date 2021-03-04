نجلها ماكيير وشاركت في عدد كبير من أعمال الزعيم.. معلومات عن ليلى الإسكندرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، الفنانة ليلى الإسكندرانية، بعد صراع طويل مع المرض، ووارى جثمانها الثرى اليوم بمقابر الأسرة بالإسكندرية.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز معلومات عن الفنانة الراحلة:

_ اسمها ليلى محمد علي، ولقبت بليلى الإسكندرانية نسبة للمدينة التي ولدت بها.

_ بدأت العمل الفني في سن صغيرة، وظهرت بدور صغير في فيلم "وبالوالدين إحسانا" الذي عرض عام 1976.

_ نجلها هو الماكيير الشهير علاء التونسي.

_ من أشهر أعمالها في السينما "غبي منه فيه"، "شادر السمك"، "حب في الزنزانة"، "عبود على الحدود"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الناظر"، وغيرها.

_ شاركت في المسرح بعدة أعمال منها "الواد سيد الشغال"، "الزعيم"

_ من أعمالها في التليفزيون "لهفة"، "يوميات ونيس"، "عائلة الحاج متولي"، "سوق الخضار".

_ شاركت في عدد كبير من أعمال الزعيم عادل إمام أبرزها مسرحية "الواد سيد الشغال"، "دموع في عيون وقحة"، "المنسي"، "طيور الظلام".

_ كان آخر أعمالها الفنية الفيلم الكوميدي "محمد حسين" بطولة الفنان محمد سعد، والذي عرض عام 2019.

_ كانت تظهر في بعض الأفلام ككومبارس صامت، واقتصر ظهورها في عدد من الأعمال على مشهد واحد فقط.

_ من أشهر مشاهدها في فيلم "المنسي" حينما كانت تجلس بجوار الزعيم عادل إمام في "الميكروباص" وفور تحرك السيارة ظلت تصرخ وهي متجهة للمقابر

_ لها مشاهد لا تنسى في فيلم "غبي منه فيه" فهي الجارة التي يصادف وجودها أثناء قيام جارها "إسماعيل" بمساعدة جاره "سلطان"، فيحدث سوء فهم لتقول جملتها الشهيرة: "بتعمل إيه يا إسماعيل".

_ رحلت عن عالمنا مساء أمس بعد صراع مع المرض، ودفنت بالإسكندرية.