شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم سمية الخشاب تصور أول مشاهدها فى مسلسل "موسى" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الخميس، الفنانة سمية الخشاب، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "موسى" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وإنتاج سينرجى، حيث تجسد سمية دوراً محورياً في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والاثارة .

وانتهى مخرج العمل من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الأن، حيث صور فريق العمل بقيادة المخرج، عدة مشاهد من المسلسل في مدينة أسوان، وظهر خلالها محمد رمضان بطل العمل مع مجموعة من التماسيح.

وتعود سمية الخشاب للدراما التليفزيونية بمسلسل "موسى" بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل "الحلال" عام 2017، مع الفنانة فيفى عبدة، تـأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة عن بوستر مسلسل "موسى"، بطولة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، وعلق قائلاً: "رمضان 2021 إن شاء الله".