نتفليكس تستعد لمسلسلات الرسوم المتحركة بمفاجأة من باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "نتفليكس فرنسا"، الأربعاء، عزمها اقتباس مسلسل تحريكي من سلسلة الكتب المصوّرة "أستريكس" التي تتناول مغامرات بطل بلاد الغال الشهير.

وأفاد مكتب منصة البث التدفقي الأمريكية في باريس عبر حسابه على تويتر بأنه يعدّ لإنتاج "مسلسل رسوم متحركة عن الشخصية الأكثر شهرة من بلاد الغال: أستريكس".

وأشارت إلى أن الفرنسي آلان شابا سيتولى إخراج هذا العمل.



وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" اليومية الفرنسية، التي نشرت الخبر، الأربعاء، أن المشروع سينفذ بالتعاون مع منشورات ألبير رينيه التي تملك كل حقوق مجلدات "أستريكس".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتولى فيها شابا (62 عاماً) سلسلة الكتب المصوّرة الشهيرة التي ابتكرها الرسام ألبير أوديرزو والكاتب رينيه غوسيني عام 1961.

ففي العام 2002، أخرج للشاشة الكبيرة فيلم "أستريكس وأوبليكس: ميسيون كليوباتر" الذي حقق ثالث أعلى إجمالي إيرادات على الإطلاق في فرنسا، إذ حضره أكثر من 14 مليون مشاهد، لكنّ المسلسل سيكون باكورة أعمال شابا في مجال الرسوم المتحركة.