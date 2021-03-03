Rosé من BLACKPINK تعلن موعد صدور البومها الفردي الأول

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت "روز" مغنية فريق BLACKPINK الكوري الجنوبي الشهير أن ألبومها الفردي الأول الذي طال انتظاره سيرى النور في 12 مارس.



وذلك من خلال نشر مجموعة صور تشويقية من الألبوم القادم، وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل أخرى حول قائمة الأغاني، فيتوقع أن يكون العنوان "R" بحسب آخر صورة نشرتها اليوم.

يذكر أن الاسم الحقيقي لروز هو Park Chae-young التي سبق أن أعنلت عن مشروعها الفردي لأول مرة في يناير بإعلان تشويقي بصري مدته 30 ثانية.



كما تضمن مقتطفًا صوتيًا لـ أغنية"Gone" ، من المشروع القادم التي غنتها لاحقًا على الهواء مباشرة خلال أول حفل افتراضي للفريق وكان بعنوان "BLACKPINK: The Show".