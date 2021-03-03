شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور ترند رقم 1 على اليوتيوب بسبب برومو "بقول عادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

​روج المطرب تامرعاشور، لأغنيته الجديدة " بقول عادى"، من خلال نشر ​عن مقطع قصير من الكليب عبر حسابه على تويتر، وبعد ساعات قليله من نشره مقطع الأغنية تصدرتامرعاشور التريند على تويتر، وكتب قائلا:" أنا عارف انتوا بتعملوا إيه شكرا على كلامكم الجميل ودي أقل حاجه أقدر أقدمها لكم" وتحول البرمو إلي ترند رقم 1 علي موقع اليوتيوب فور طرحه".



تامر عاشور

وكشف تامرعاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحاً أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة الى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة، وهو ما يتعذر حدوثه حالياً بسبب الفيروس وعدم القدرة على إقامة حفلات غنائية.

ويتعاون تامر عاشور فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.كما يتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما على صعيد التوزيع فيتعاون تامر عاشور مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.

يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".