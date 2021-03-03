شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين: كنت بزوغ من المدرسة علشان أقابل حبيبتى وأنا عمرى 14 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم سامو زين خلال ندوة الخليج 365 عن كواليس أول قصة حب في حياته، حيث قال إن أول قصة حب عاشها كان عمره 14 سنة، حيث كان "يزوغ" من المدرسة ليقابلها وأنه عاش فترة حب وانفصل عنها.

وأضاف سامو زين أنه لا يوجد شيء في الوجود أجمل من الحب فهو رسالة سامية وبداية أى توجه فكرى، ويعتبر الحب في حياته أمرا في غاية الأهمية خاصة وأنه رومانسى بطبيعته.

وعن فترة اختفائه خلال الفترة الماضية أكد سامو زين أنه كل محطة في مشواره الفني يحاول بقدر الإمكان الفصل بينها وبين الأخرى وطول الوقت يذاكر مع نفسه لكى يقدم أفكارا جديدة تتماشى مع جمهوره .

وأشار أن ابتعاده أيضا عن التمثيل كان بسبب عدم وجود عروض مميزة له، قائلا:" الحمد لله فيلم "90 دقيقة" حقق نجاحا كبيرا لكننى لم أكن راضيا عنه بشكل كبير، لأن حينها حدث خلافات فنية بين أسرة الفيلم أثرت عليه بشكل عام، وعندما اقدم فيلما لابد أن يصل إلى مشاعر الناس خاصة أننى رجل يهتم بالمشاعر والحب، وأتمنى أن يكون نجاحى في مجال التمثيل بحجم نجاحى في مجالى الأساسى وهو الغناء وانا قدمت في بداياتى عددا من الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا وما زال حتى الآن يرددها الجمهور " .

وأكد سامو زين اتجاهه إلى تغيير جلده في عدد من الأغانى الذى قدمها مؤخرا منها "اخطبوطا مش عنكبوتا" و"ديناصور" معتبرها رؤية فنية جديدة ونالت إعجاب البعض، مشيرا إلى أنه فى كل عمل يقدمه يحاول توصيل فكره إلى الناس، وكانت تلك الأغانى تمهيدا لعودة شخصية عبده الفتوة الذى قدمها في مسلسل "طعم الحياة".

وكان طرح مؤخرا سامو زين أغنية جديدة بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى".. وغيرها.