تعيين زينب أبو السمح مديراً عاماً لـ "MBC STUDIOS – السعودية"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت "مجموعة MBC" عن تعيين زينب أبو السمح في منصب المدير العام لـ " MBC STUDIOS– السعودية"، الذراع الإنتاجي النوعي للمجموعة.

من خلال منصبها الجديد، تضطلع أبو السمح بمهام الإشراف على جميع مشاريع الإنتاج والتطوير المحلية في "MBC STUDIOS – السعودية"، مع التركيز بشكل خاص على تطوير وتوسيع قطاع صناعة إنتاج المحتوى الإعلامي في المملكة. كما تضطلع أبو السمح بمهام الممثل الرسمي لـ "MBC STUDIOS" في ما يتعلق بالمشاريع والمبادرات الحكومية، إضافةً إلى التفاعل مع وسائل الإعلام المحلية في الشؤون ذات الصلة.

هرمياً وإدارياً، تتبع أبو السمح مباشرةً إلى المدير العام لـ "MBC STUDIOS"، بيتر سميث، الذي يتبع بدوره – إضافة إلى سائر المدراء العامّين - إلى الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة MBC"، سام بارنيت.

تعليقاً على التعيين، قال بيتر سميث، مدير عام "MBC STUDIOS": "يسعدنا أن نرحب بـ زينب بيننا في رحاب "مجموعة MBC"، هي التي تمتلك سجلاً حافلاً في قطاع إنتاج المحتوى الإعلامي." وأضاف سميث: "ستبذل زينب قصارى جهدها للارتقاء بقطاع صناعة الترفيه في المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لتحمل بالتالي رسالة "MBC STUDIOS" في إلهام مخيّلة المشاهدين وملء حياتهم بمحتوى إعلامي فريد ورائد من خلال رواية القصص التي تعكس ثقافة وحضارة المملكة العربية السعودية، وتعبّر عن واقع الناس وحياتهم واهتماماتهم في عموم منطقة الشرق الأوسط". وختم سميث: "نحن على ثقة من قدرة زينب على تسخير خبراتها وطاقاتها عبر مهام منصبها الجديد، لتحقيق كل ذلك وأكثر."



نبذة عن سيرة زينب أبو السمح ومسيرتها المهنية:

زينب أبو السمح مديرة تنفيذية في قطاع الإعلام، في جعبتها العديد من الجوائز عبر مسيرة مهنية حافلة تمتد عبر أكثر من 16 عاماً من الخبرة المتنوعة في مجال الإعلام والمحتوى. تتمتع أبو السمح بقدرتها على التخطيط الاستراتيجي إلى جانب التزامها وتفانيها في العمل، ناهيك عن تميزها بالقدرة على الابتكار والإبداع مرتكزةً في ذلك على معرفتها وخبرتها في تطوير محتوى إعلامي قادر على استشراف المستقبل، ورواية الحكايات المحلية للمنطقة والعالم، وبالتالي تقديم الصورة المشرقة للملكة العربية السعودية بكل غناها وتنوعها الثقافي والحضاري.

قبل انضمامها إلى "مجموعة MBC" شغلت أبو السمح منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية (SBA)، حيث كانت تضطلع بمسؤولية الإشراف على الاستراتيجيات التجارية والتواصل والبرمجة لعموم المحفظة البرامجية في الهيئة – بموازاة توسيع القاعدة الجماهيرية لقناة SBC، وتوطيد العلاقة بين العلامات التجارية والمستهلك عبر قناة STV1.

في موازاة خبرتها في قطاع البث التلفزيوني، عززت أبو السمح من معارفها وقدراتها التنافسية من خلال تبوّئها عدة مناصب في شركات ووكالات عالمية متعددة الجنسيات مثل JWT و Ogilvy و Unilever إنْ كان ذلك محلياً في الرياض وجدة، أو عالمياً في طوكيو وغيرها.

