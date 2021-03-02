شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يبدأ تصوير "تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم حسن الرداد اليوم تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد" تحت تهديد السلاح " اخراج محمد حماقى وتأليف أيمن بهجت قمر، وجمعت المشاهد الأولى بين الرداد والنجمة مى عمر وفتحي عبد الوهاب وشيرين رضا وبيومي فؤاد، وأحمد بدير وعباس ابو الحسن.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحي" وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

يذكر أن النجم حسن الرداد قال من قبل إنه يحب تقديم قصة حياة الراحل عمر الشريف في عمل فنى إذا قدم مسلسل سيرة ذاتية، خاصة أن الراحل شخصية غنية وناجحة في مصر والوطن العربى وقدم العديد من الأعمال المهمة. وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى أنه محظوظ بالعمل مع الفنان الراحل نور الشريف في بداية مشواره الفني من خلال مسلسل "الدالى"، خاصة أنه مدرسة فنية وقامة كبيرة ولديه ثقافة واسعة، مضيفا: "وأعطانى بعض النصائح من أهمها خلى بالك من فلوسك، وخلى جسمك كويس طول الوقت".