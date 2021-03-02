شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات عرض فيلم حظر تجول بالمهرجانات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعرض فيلم حظر تجوّل لأول مرة بالهند خارج المسابقة في مهرجان بيون السينمائي الدولي في الهند، وذلك من 11 وحتى 18 مارس المقبل، وذلك بعدما عرض في ختام مهرجان القدس للسينما العربية في الفترة ما بين 20 وحتى 24 فبراير الماضي، كما يشارك في المسابقة الرسمية في مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة من 2 وحتى 7 إبريل المقبل.

وكان الفيلم قد نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحظى على عروض كاملة العدد، كما حازت نجمته إلهام شاهين بجائزة احسن ممثلة عن دورها في الفيلم.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها.

الفيلم من بطولة النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.