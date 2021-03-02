هل نشهد أزمة قريباً بين ليفربول ومصر بسبب “صلاح”؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، أن محمد صلاح، على رأس القائمة الأولية المختارة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، الصيف المقبل.

تصريحات غريب توحي باحتمال حدوث أزمة بين فريق ليفربول ومصر بسبب الإعلان عن ضم محمد صلاح نجم “الريدز” إلى تشكيلة الفراعنة التمهيدية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتأهل منتخب مصر إلى الأولمبياد بعد أن توج بلقب بطل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي احتضنتها القاهرة عام 2019.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإنه يحق للمنتخب المتأهل إلى الألعاب الأولمبية الاستعانة بـ3 لاعبين يتجاوز أعمارهم سن الـ23 سنة.

وأوضح غريب في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت” المصرية: “صلاح على رأس القائمة الأولية، لكن يتبقى قرار ناديه الإنجليزي”.

وأضاف: “الاختيارات ستكون وفقا للحالة الفنية، قبل إرسال القائمة النهائية في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل”.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجانب المصري لم يتحدث بعد مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن القرار، والذي من المرجح أن يتسبب في مشاكل لـ”الريدز” الموسم المقبل.

فمن المقرر أن تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من صيف 2020، في الفترة ما بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021، مما يعني أن جدول صلاح سيزدحم بشكل كبير.

وسيغيب صلاح بالتالي عن معظم مباريات ليفربول التمهيدية وسيغيب أيضا عن بداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، في الفوز بمعركة خدمات صلاح على مدار الصيف، ولن يكون سعيدا بشأن انضمام نجمه لصفوف منتخب مصر الأولمبي.

يذكر أن محمد صلاح، البالغ من العمر 28 عاما، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 هدفا أحرزها خلال 25 مباراة، متقدما بفارق هدفين على البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، وثلاثة أهداف أمام هاري كين مهاجم توتنهام.