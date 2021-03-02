الموت يفجع زين العمر: “كسرتلي ضهري”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 2 - مارس - 2021 12:36 مساءً

نعى الفنان اللبناني زين العمر والده. ونشر صورة له ولوالده عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب: ” الله معك يا ابو طوني

الله معك يا رفيقي

الله معك يا بيي

نيال السما فيك يا شيخ الشباب

كسرتلي ضهري يا حبيبي

المسيح قام”.

وعلى الأثر، عزّاه عدد من الإعلاميين والفنانين، منهم الإعلامي رودولف هلال: “الله يرحمه و يصبر قلبك يا خيي .. فعلاً بيكسر الضهر و القلب .. المسيح قام”.

كما غزاه الفنان اللبناني ناجي الأسطا وقال: “الله يرحمه ويصبرك وتكون نفسوا بالسما”.