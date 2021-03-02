شقيقة أحمد مكي تكشف تطورات حالته الصحية: "الأمر ليس سهلا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت الفنانة المصرية إيناس مكي دهشتها من تداول أخبار حول معرفة مصدر عدوى شقيقها أحمد مكي بفيروس كورونا، مؤكدة أنها عارية من الصحة.

وقالت إيناس مكي إنّ شقيقها لا يعرف مصدر العدوى حتى الآن، لا سيما أنّ الأمر ليس بالسهل كما يعتقد البعض، مطالبة الجمهور بالإكثار من الدعاء له بالشفاء وتخطي تلك الأزمة الصحية بسلام، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.



وأكدت أنّ الحالة الصحية لأحمد مكي مستقرة، وما زال يخضع للعزل المنزلي حتى الآن، بجانب اتباع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، لافتة إلى أنّ ميعاد إجراء المسحة الثانية لم يُحدد بعد.

وكان الفنان أحمد مكي، أصيب بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجراها، وخضع على الفور للعزل المنزلي، وحصل على إجازة من تصوير مسلسل "الاختيار 2".

ومسلسل "الاختيار 2" من المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال ورياض الخولي ومحمد شاكر عبد اللطيف وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.