شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يتصدر تريند جوجل بعد تصريحات الفنانة يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تصريحات النجمة يسرا عن الزعيم عادل إمام، تصدر قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع جوجل، حيث كشفت الذكريات الرائعة التي جمعتهم بينهم في كواليس الأعمال الفنية بعد استضافتها فى برنامج سهرانين، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on.



عادل إمام

من أبرز تصريحات النجمة يسرا خلال البرنامج، أن أجمل مافى عادل إمام هو كواليس العمل معه، فكان يجعل كواليس العمل سعيدة ويتعرف على كل الموجودين فى موقع التصوير، فهو شخص جميل ودمه خفيف، وعندما يقوم بتصوير مشهد وشعر أنه قدمه بشكل جيد من المستحيل أن يعيده مرة أخرى.



عادل إمام ويسرا

وأضافت النجمة يسرا، أنه خلال أعمال النجم عادل إمام كان يقصد عندما يقدم دور شخص فقير أن يظهره بمظهر نظيف حتى تصل رسالة أن النظافة ليس لها علاقة بالفقر، وبالفعل جعل الجميع يقلدونه، وأنا أحب كل أعمالى معه، فقد قدمت معه 17 فيلما.

وأوضحت، أنها لم تستطيع أن تنسى " الكماشة اللى عملها عليه " مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد أثناء فيلم عمارة يعقوبيان فقد اعتدنا على شرب القهوة سويا صباحا فوجدته فى إحدى المرات يعرض عليا المشاركة فى الفيلم بخمس مشاهد وقال لى " خليكى جدعة واعملى معانا خمس مشاهد " فاعترضت فقال لى " أقرى الورق " وعندما قرأته قلت له موافقة، وبالفعل قابلت الشخصية الحقيقة وقلدتها فى كل شيء.