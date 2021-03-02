شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يظهر ملثمًا على البوستر الرسمى لمسلسله "النمر" فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، وعلق قائلاً: "رمضان 2021 إن شاء الله.. محمد إمام.. المتحدة".



تامر مرسى عبر فيس بوك



بوستر مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

قدم محمد إمام آخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.