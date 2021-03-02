شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل جدول تصوير "الاختيار 2" وتأجيل مشاهد أحمد مكي لحين شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج بيتر ميمي، على تعديل جدول تصوير المشاهد الجديدة من مسلسل "الاختيار 2"، حيث قام بتأجيل مشاهد النجم أحمد مكي لحين تماثله للشفاء من فيروس كورونا، حيث يقوم بيتر بتصوير العديد من المشاهد لبقية فريق العمل وبينهم كريم عبد العزيز، وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، إلى جانب الفنان مراد مكرم.

ويخضع النجم أحمد مكى للعزل المنزلى، متبعًا البروتوكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا، ومنتظر أن يجرى مسحة جديدة الأيام القليلة المقبلة وعودته للتصويرة مرة أخرى.

ويفاجئ أحمد مكى جمهوره فى شهر رمضان المقبل، من خلال دوره فى "الاختيار 2"، لاسيما أنه يقدم شخصية ضابط شرطة، ويبعتد عن الكوميديا التى اشتهر بها، واعتاد الجمهور على رؤيته بأدوار الكوميديا بعدما قدم العديد من الأعمال الكوميدية البارزة فى الدراما والسينما على مدار السنوات الأخيرة.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.