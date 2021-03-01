"زي مانا" جديدة المغنية المصرية أمينة

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت المغنية المصرية أمينة، اليوم الإثنين، أغنية منفردة جديدة بعنوان "زي مانا" من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس.

وكان آخر أعمالها الغنائية مهرجان "سوق الجدعنة"، الذي جمعها بمغني المهرجانات محمود معتمد وهي من كلمات وألحان وتوزيع اسلام مونتي، وطرحت قبل شهر ونصف تقريباً وظهرت أمينة في الأغنية المصورة بشكل جديد ومختلف مزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب، تدور قصة كليب عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر.

يذكر أن المغنية والممثلة المصرية تنتظر عرض فيلم "الشرابية" ويشاركها البطولة علاء مرسي، راندا البحيري، لطفي لبيب، أحمد عبدالله، محمود سليمان عيد، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، جمال فؤاد، واللبنانية دومينيك حوراني وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي، وإخراج معوض إسماعيل/ ومن المتوقع طرحه بدور العرض السينمائي قريبًا.