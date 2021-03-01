شكرا لقرائتكم اعتزل مضطرا.. ما الذي أصاب يوسف شعبان بسنواته الأخيرة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكثر من 300 عمل فني قدمها الفنان يوسف شعبان الذي فارق دنيانا أمس الأحد عن 90 عاما، جعلته واحدا من أهم نجوم الفن في الوطن العربي، بمسيرة سيظل الجميع يتذكرها.

بطل الشهد والدموع وصاحب الشخصية المخابراتية القوية في رأفت الهجان ومعلم ليالي الحلمية، وسلامة فرويلة في "المال والبنون"، كل تلك الشخصيات التي ظلت خالدة في ذاكرة المشاهد العربي.

رحل صاحبها وفي قلبه بعض الحزن، بسبب ما تعرض له في سنواته الأخيرة، خاصة بعد أن كان آخر عمل درامي يشارك فيه هو الجزء الثاني من فيلم "المشخصاتي" الذي عرض قبل 5 سنوات.

وظل شعبان طيلة هذه السنوات يتحدث عن معاناته مع الأعمال التي تعرض عليه، حيث لم تكن هناك أعمال تقدر تاريخه الفني، كما طاله شبح التجاهل، بعدما تجاهل صناع الأعمال الفنية تاريخه ولم يعد أحد يتواصل معه من أجل المشاركة في المسلسلات.

اعتزال بشكل نهائي

وهو ما دفعه قبل سنوات لإعلان اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، بسبب ما يتعرض له في الوسط الفني، ذلك القرار الذي أغضب الوسط الفني في مصر، ورفضوا أن يتم تجاهل شعبان بهذه الطريقة، وأكدت نقابة الممثلين وقتها أن شعبان قيمة فنية كبيرة ولا يمكن أن يقبل اعتزاله بهذه الطريقة.

وكان هو بدوره يخرج في اللقاءات التلفزيونية ليعبر عن ضيقه مما يجري، حتى عرضت عليه بعض الأعمال، وإن كان أشهرها مسلسل "بالحب هنعدي" مع الفنانة سميرة أحمد، ولكنه لم يتم تصويره رغم تعاقده عليه قبل سنوات.

وظل هكذا يوسف شعبان يشعر بالحزن، ويؤكد أنه في حالة صحية جيدة ولا يعاني من أمراض تعيقه عن التمثيل، حسبما كان يردد من قبل صناع الدراما في تلك الفترة، لكنه لا يجد الفرصة كي يطل على جمهوره من جديد، رغم أنه لطالما كان يمتعهم على مدار سنوات بأعماله الفنية.