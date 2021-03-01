جوزيف عطية يطرح “ينعاد عليك” الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن الفنان اللبناني جوزيف عطية عن موعد أغنيته الجديدة “ينعاد عليك” ما شكل مفاجأة لمحبيه. ونشر الخبر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وحدد جوزيف موعد طرحها في الأسبوع المقبل.

ونشر صورته على أحد الشواطئ وأرفقها بتعليق كتب فيه: “ينعاد عليك الأغنية القادمة من الألبوم، الأسبوع الحالي انشاء الله”.

لاقى منشور عطية إعجاب عدد كبير من متابعيه الذين عبروا عن شوقهم لسماع جديده خصوصاً بعد النجاح الذي حققته الأغنية التي طرحها مؤخراً بعنوان “طبيعي”، من كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع جمال ياسين.