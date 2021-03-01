نجل مشاري البلام يهدّد بعد وفاة والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: هاجم صالح نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، جهات أقدمت على نشر التقرير الطبي الخاص بوفاة والده، مهدداً بمحاسبتهم قانونياً.

وأطل البلام الابن عبر مقطع مصوّر في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، شاكراً كلّ من قدّم المواساة لعائلته، وطالباً من الجميع عدم نشر ما يتعلق بالأمور الخاصة بوالده، لا سيما التقرير الطبي. وشدّد على أنّه في صدد ملاحقة الناشرين قانونياً.

وجاء في التقرير الطبي الذي يمتنع “النهار العربي” عن نشره، الأسباب المباشرة والمتوسطة والأصلية للوفاة.

وكان صالح البلام قال في فيديو سابق: “تلقى والدي اللقاح حين كان مصاباً بكورونا من دون أن يدري. وكان يعاني من احتقان في الأنف من دون حرارة. ولكن الطبيب الذي يقول يجب إجراء فحص كورونا، لم يطلب القيامه به، أنتم مهملون”.

وهاجم والد مشاري البلام بدوره أيضاً ما اعتبره إهمالاً طبياً، قائلاً في لقاء مصوّر بعد تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير: “لم يقوموا بفحصه قبل إعطائه اللقاح، هم لا يفحصون أحداً أصلاً، ولكن يجب عليهم القيام بذلك، لمعرفة ما إذا كان مصاباً بكورونا أم لا”.

وأضاف: “كان بصحة جيدة، ولكن ما إن اعطوه اللقاح، حتى ساءت حالته (انتكس)”.

وختم: “ثم أعطوه إبرة كورتيزون فأجهزت عليه”.

ووافت المنية الممثل الخليجي مشاري البلام يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 48 عاماً، بعد أيام قليلة على إصابته بفيروس كورونا.