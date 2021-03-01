“الغادي وحدو”.. سعد لمجرد يحيي التراث المغربي بمشاركة الهواريات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: في إطلالة جديدة وبنمط غنائي جديد يمزج بين الفلكلور المغربي والموسيقى العصرية، أطلق سعد لمجرد أغنيته الجديدة “الغادي وحدو”، والتي تعني “الذي يمشي وحيدًا في الطريق”.

كعادته في إصداراته الأخيرة، ظهر المُغني المغربي في شكل جديد، إذ اختار هذه المرة إحياء التُراث الهواري ذي الأصول الأمازيغية المغربية، معتمدًا على إيقاعات تنتمي إلى هذا النمط من الغناء، وشاركته في الأغنية فرقة “الهواريات” المؤلفة من فنانات شعبيات يطلق عليهن أيضًا لقب الشيخات ويشتهرن بغناء هذا اللون في المملكة المغربية.

ويسعى سعد لمجرد من خلال أغنية “الغادي وحدو” لإحياء تراث مغربي شعبي بطريقة عصرية تحافظ على روحه وجوهره، عبر المزج بين الدارجة والأمازيغية بمشاركة الهواريات.

يظهر سعد لمجرد في كليب “الغادي وحدو” في أزياء تحمل بصمة تراثية بأسلوب عصري، مترجمًا من خلال ذلك رغبته في المزج بين التراث والحداثة. وقد تم تصوير الكليب في مراكش مع المخرج عبد الرفيع العبديوي.

نفيد بالذكر أن كليب “الغادي وحدو” حقق أكثر من مليون مشاهدة في الساعات الأولى من عرضه على قناة سعد لمجرد في “يوتيوب”.

ويأتي هذا العمل الجديد بعد شهرين من إصدار سعد لمجرد أغنية مشتركة “لوجه الثاني”، مع زهير بهاوي.