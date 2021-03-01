إضاءة أنوار 300 دار سينما في وقت واحد.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضاء مشغلو السينما في جميع أنحاء ألمانيا، الأحد، أنوار دور العرض الخاصة بهم من أجل الإعلان بشكل واضح عن موعد إعادة فتح أبوابها للجمهور.

وانضمت أكثر من 300 دار سينما من برلين إلى كولونيا، إلى الدعوة، وفقاً لجمعية العاملين بصناعة السينما "إيه جي كينو".



وصرح رئيس الجمعية، كريستيان براوير: "بأننا نعيش بدون ثقافة منذ عدة أشهر"، مشيرا إلى أن الجمهور ربما يعتاد على القيود، لكن البقاء في المنزل بشكل مستمر لا يزال يمثل ضغطاً.

وأضاف أن هذه القضية تمثل مسألة حياة بالنسبة لمشغلي دور السينما.

وتمَّ إغلاق دور السينما في ألمانيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني جنباً إلى جنب مع العديد من المرافق الأخرى.



وتأتي هذه الدعوة قبل يوم الأربعاء، حيث تستعد المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء الولايات الاتحادية في البلاد لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك أي تغيير في سياسات البلاد المتعلقة بفيروس كورونا.

وفي الوقت الحالي، من المقرر إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر، الإثنين، ولكن من المفترض أن تظل قطاعات واسعة من الاقتصاد قيد الاغلاق حتى 7 مارس/آذار.



وأراد مشغلو دور السينما أيضاً التواصل مع السياسيين عشية مهرجان برلين السينمائي الدولي (برلينالي)، أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، الذي يجري تنظيمه هذا العام في إطار يتسق مع ظروف الجائحة، حيث من المقرر تنظيم مهرجان رقمي للصناعة وحدث عام في الصيف.