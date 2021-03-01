شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أعمال الفنانة أحلام الجريتلى خلال مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عالمنا قبل قليل، عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، و الفنانة الراحلة من مواليد 20 فبراير 1948 هي الشقيقة الأصغر للفنانة أنعام الجريتلي، والتي اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة.

عملت أحلام، لمدة 33 عامًا على مسرح الطليعة، واختتمتهم بعرض "بتلوموني ليه"، في عام 2007، وقدمت على خشبة المسرح القومي عددًا من العروض المسرحية، منها: "ماكبث"، و"بيت العوانس"، و"سجن النسا"، ثم عادت للطليعة مرة أخرى لتقدم "القاهرة 80" و"العسل عسل والبصل بصل"، و"الراجل اللي أكل وزة".

من أبرز أعمالها السينمائية: "شباب تيك أوي"و"أيام الخادمة أحلام"، و"واحد صحيح" ، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" ، و"حلاوة روح".

ومن أهم أعمالها الدرامية، مسلسل حكايات "المدندش"، و "من أطلق الرصاص على هند علام"، "لحظات حرجة"، ومسلسل "السندريلا" وسيت كوم "راجل وست ستات" و " الأسطورة" و " يونس ولد فضة".

وكان آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلى، مسلسل اللعبة 2 ، و مسلسل لؤلؤ حيث ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، وقدمت في رمضان الماضي مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، و مسلسل " الفتوة" للنجم ياسر جلال.

أحلام فى مسلسل الفتوة

أحلام فى مسلسل البرنس

أحلام الجريتلى

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى قبل قليل عن عمر يناهز 73 عاما، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وكان آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلى، مسلسل لؤلؤ حيث ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، وقدمت في رمضان الماضي مسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.