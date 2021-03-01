شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى: فقدت الثقة فى نفسى كبنت بسبب مرضى وشائعة وفاتى مزعجة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حورية فرغلى، إن الطبيب اكتشف عدم وجود نقطة دم فى أنفها وتفاصيل العملية كانت مؤلمة جدا، مضيفة: الحالة جيدة دلوقتى، وسوف أجرى عملية أخرى غدا.

وأضافت حورية فرغلى من الولايات المتحدة الأمريكية، أن شائعات وفاتها أزعجتها جدا ولم تعلم أن الجمهور يحبها بهذا القدر، مؤكدة أن الطبيب المصرى الخاص بها يتابع حالتها الصحية على مدار الساعة بجانب الطبيب الأمريكى، وعلمت عن شائعة توقف الأكسجين أثناء مشاهدة فيديو على اليوتيوب، مشيرة أنها دمرت فى السنوات الأربع الأخيرة بسبب الشائعات، قائلا: "كنت ميتة ولا أحد يسأل عنى".

وتابعت حورية فرغلى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcوالذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أنها فقدت الثقة في نفسها كبنت بسبب مرضها وظلت عامين كاملين لاتنظر إلى تفسها في المرأة، وحاليا تنظر إلى المرأة عن بعد، مضيفة أنها بداخلها طاقة كبيرة للغاية تريد إخراجها للجمهور من خلال الأعمال الفنية، مؤكدة أنها تلقت أكثر من 60 رسالة منذ بداية مداخلتها بالبرنامج، وتلقت العديد من الاتصالات من دول عربية وأجنبية للاطمئنان على حالتها الصحية، وكذلك من العديد من الفنانين ومنهم رانيا محمود ياسين وآثار الحكيم ونبيلة عبيد والفنانه لبلبة .

ودخلت الفنانة حورية فرغلي، في نوبة بكاء على الهواء بعد إجراء عملية جراحية، قائلة: "مصر كلها معايا أنا مش لوحدي".