شكرا لقرائتكم خبر عن "ملوك الجدعنة".. آخر الأعمال التى حرم القدر يوسف شعبان المشاركة فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملوك الجدعنة" هو المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث كان من المفترض أن يشارك في بطولة المسلسل النجم الراحل يوسف شعبان، ولكن القدر حرمه من المشاركة فيه مع كم كبير من الفنانين.

ورحل يوسف شعبان، متأثرا بفيروس كورونا، حيث كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الماضية، نقل إليها الأيام الماضية، حيث كانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة اشرف زكى تتابع الحالة بكل دقة .

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية، وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.

من أبرز مشاركات يوسف شعبان السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، رأفت الهجان" وغيرها.