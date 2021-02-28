شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال درامية تركت بصمة كبيرة فى حياة الراحل يوسف شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان القدير يوسف شعبان عن عمر 90 عامًا داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بفيروس كورونا، ويعد يوسف شعبان من الممثلين الذين تركوا بصمة كبيرة فى كل عمل يقدمه لجمهوره وإتقانه للشخصية ببراعة ومن ضمن هذه الأعمال:

قدم يوسف شعبان شخصية حافظ رضوان المتزوج من دولت "نوال أبو الفتوح" المتسلطة، والتى تتسبب فى الصراع بينه وبين مع أخوه شوقى "محمود الجندى"، ويحاول كل منهم السيطرة على أموال والدهما.

رأفت الهجان

وهو أحد المسلسلات المأخوذة من ملفات المخابرات، قصة الجاسوس المصرى "رفعت على سليمان الجمال"، ولعب يوسف شعبان دور الضابط "محسن ممتاز"، والذى تولى مهمة تدريب رأفت الهجان لزرعه داخل المجتمع الإسرائيلى.

ولعب فى هذا المسلسل دور "سلامة فراويلة"، الذى كان يسكن فوق السطوح مع صديق عمره "عباس الضو" وعملا سويا لدى الخواجة الذى جمع أمواله من تخريب الآثار، ويأخذ سلامة فراويلة الأموال بعد وفاة الخواجة، بينما يرفض عباس الضو لأنها أموال حرام.

جسد يوسف شعبان الشخصية الصعيدية "وهبى السوالمى"، والذى جمع ثروته بطرق غير شرعية، وعاش بعقدة أنه كان خادما لدى عائلة "العزايزة" ويرغب فى أن يحدث بين عائلته وعائلة العزايزة نسب ليتغلب على هذه العقدة.

ومن خلال هذا المسلسل نجد الفارق بين حياة البطلة "وفية" سميرة أحمد وبين "إلهامى" الدور الذى لعبه يوسف شعبان بالرغم من انتمائهم لنفس الطبقة الاجتماعية، فيقع "إلهامى" الرجل الذى تجول العالم ولم يستقر فى عمل وأقام الكثير من العلاقات، فى حب "وفية" السيدة الصعيدية الحازمة، التى تولت مهمة تربية أبناء أخوها.

مسلسل رأفت الهجان

محسن ممتاز، هى الشخصية التي قدمها النجم الكبير الراحل يوسف شعبان، في مسلسل "رأفت الهجان"، مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، بعد أن ظل ذلك المسلسل في وجدان كل مواطن ومواطنة مصرية، حيث أبدع شعبان في تقديم شخصية رجل المخابرات الأول، الذى كان يستقبل الرسائل المهمة من "ليفى كوهين" وديفيد شارلى سمحون، وهى الشخصيات التي قدمها محمود عبد العزيز في "رأفت الهجان".

بلا شك أن يوسف شعبان، قدم العديد من الأدوار المهمة في السينما والدراما، إذ يتمتع بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، خاصة أنه صاحب الصوت الرخيم والمعروف بصرامته في أغلب أدواره.

الفنان يوسف شعبان له تاريخ حافل من المشاركات الفنية التي ترك خلالها بصمة مميزة في الأدوار التي شارك بها.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية، وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.

من أبرز مشاركات يوسف شعبان السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، رأفت الهجان" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.

وكان من المفترض أن يصور دوره في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل.