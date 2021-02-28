شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البوب الراحل مايكل جاكسون يحقق أرقاما قياسية جديدة رغم وفاته.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، تحقيق إنجازات جديدة رغم وفاته منذ سنوات طويلة، حيث سرعان ما تصدر ملك البوب عناوين الصحف ومنصات السوشيال ميديا، اليوم، بعد تحقيق أغنيته الشهيرة Smooth Criminal أكثر من500 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ونجحت الأغنية الشهيرة التي حملت عنوان Smooth Criminal في استقطاب أكثر من 500 مليون مشاهدة خلال 10 سنوات من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وبالرغم من أنها طرحت ضمن ألبوم BAD الذى طرح عام 1987 ، وكان أول ظهور رسمي لها في أكتوبر عام 1988، وسرعان ما حققت نجاحا كبيرا، وهى الأغنية التي تحدث فيها ملك البوب عن الفتاة المجهولة التي تسمي آني.

وعلى جانب آخر، كانت النجمة العالمية باريس جاكسون ابنة ملك البوب الراحل، قد أطلقت كليبها الذي حمل اسم "eyelids"، منذ عدة اسابيع، وذلك علي قناتها الخاصة علي موقع "يوتيوب"، وهوالعمل الذي تعاونت فيه باريس مع النجم العالمي آندى هول، ومن المعروف أن هول شارك في تأليف وانتاج ألبوم باريس جاكسون الأول الذى أطلقته عام 2020 وحمل عنوان "Wilted"

واستطاع كليب "eyelids" أن يبهر الكثير من المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم، والكليب باللونين الأبيض والأسود، وهومن إخراج فيليب جوزيف.