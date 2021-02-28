محمد الفلاح - خطف كلاب ليدي جاجا.. هل بايدن السبب

الأحد 28 فبراير 2021

فتح مكتب التحقيقات تحقيقا فيما إذا كان اختطاف كلاب المغنية، ليدي جاجا، له دوافع سياسية لأنها غنت في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن أم لا.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن محققين متخصصين في قضايا الخطف والفدية يعملون مع محققي شرطة لوس أنجلوس.

وقال أحد المصادر إن "ليدي جاجا شخصية شهيرة، لكن مشاركتها في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، نقل القضية إلى مستوى آخر، ومكتب التحقيقات الفبدرالي يسعى لمعرفة الدافع وراء هذا الحادث".

وأثناء عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي، سيعمل المحققون على افتراض أن الهجوم كان عملية سطو مسلح مباشرة.

لكن هناك نظرية أخرى ترى أن الكلاب ربما تكون قد سرقت من أجل الحصول على فدية، حيث عرضت النجمة مكافأة قدرها نصف مليون دولار بعد الحادثة ليلة الأربعاء.

وسُرق 2 من كلاب الفنانة الأمريكية، من فصيلة البولدوج الفرنسي مساء الأربعاء، بعد أن أطلق مسلح النار على الرجل الذي كان يتولى تمشيتهم في هوليوود.

ووفقًا للمقاطع المصورة التي نشرتها شبكة "إيه بي سي نيوز" فقد أطلق الرصاص على المربى الذي كان يتمشى بالكلاب مساء الأربعاء، قرب بيته في مدينة ويست القريبة من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وعندما سقط على الأرض غارقًا في دمائه، انتزع منه مطلق النار كلبين، بمعاونة شريك آخر، ثم اختفى الجميع بعد عملية دامية استمرت أقل من 3 دقائق.

وتحظى كلاب "البولدوج" الفرنسية بشعبية كبيرة ويتزايد الطلب عليها، لكن المعروف أنها صعبة التكاثر، فهي تتطلب تلقيحاً صناعيا، كما أن الخصائص الجسدية لهذه الكلاب - رأس كبير وأكتاف عريضة – تجعل من الضروري أن تتم ولادتها بعملية قيصرية.

وربما كانت هذه العملية المعقدة لتكاثر هذه الكلاب السبب في ارتفاع ثمنها، إذ يمكن أن يتراوح سعر الجرو الواحد بين ألفين و10 آلاف دولار.