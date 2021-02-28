شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: بعد أمى فى حاجة رايحة منى وكل ماتوحشنى بروح أزورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا أثناء استضافتها مع الفنان محمد الشرنوبي ببرنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On، يوم ولادتى كانت أمى قد ذهبت للسينما لمشاهدة فيلم لحن الوفا مع إخواتها وبعد انتهاء الفيلم وأثناء عودتهم في السيارة الأجرة شعرت بتعب الولادة وذهبت للمستشفى وقامت بولادتى في الساعة الرابعة فجرا .

وأضافت الفنانة يسرا، أخذت من والدتى كل شيء، هى كانت طيبة بشكل غير عادى وأحن شخص ممكن أن تقابله أتذكر

عندما كان أصدقائي يتأخرون في السؤال عنها كانت هى تبادر وتسأل وتطمئن عليهم ، فأنا بعد وفاة أمى أشعر وكأن شيئا راح منى ، "عمرى مارجعت زى الأول" وكل ماتوحشنى بزورها ورحت زرتها في عيد ميلادى وقلتلها ماقدرتش أحتفل من غيرك.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي مسلسل لؤلؤ الذى دارت أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وتواصل النجمة الكبيرة تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.