شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: كنت شقى وأنا صغير وبحب لعب الأطفال.. وزوجته: بشترى له لعبة هو وابننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ثروت، كنت شقى جدا وأنا صغير لدرجة إنى عاكست المدرسة بتاعتى قبل كده. وأضاف محمد ثروت أثناء حلوله ضيف ببرنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أنه ممكن يكلم نفسه ويلومها بصوت عالى، على مشهد قام بتمثيله أو موقف تصرف فيه خطأ، وأنه يحب لعب الأطفال جداً لحد الآن.

وأهدى عمرو الليثى الفنان محمد ثروت علبة بها مسدس أطفال وعروسة سوبر مان ولغز المكعبات وعربية سباق، وهو الأمر الذى أسعد محمد ثروت.

وتابع محمد ثروت أحيانا بروح أنا وسليم ابنى أجيب ليه لعبة من المحل لا تعجبه وأنا ممكن اشترى لعبتين لنفسي.

وتابعت الفنانة منى جمال زوجة محمد ثروت، لما بشترى لعبة لابنى سليم لازم أجيب لعبة كمان لثروت.

وقال الفنان محمد ثروت، أحب الحنين إلى الماضى وعايش دائما فى سن الطفولة وأبويا وأمى كانوا بيجيبوا ليا لعب كتير وكنت مدمن ألعاب الفيديو جيم وصرفت عليها مبالغ طائلة.

وأضاف أنه يحب القراءة فى الحمام ويحب مجلة ميكى جدا والشخصيات الكارتونية، ولو هبقى شخصية كارتونية أحب ابقى ميكى، وانا قدمت قبل ذلك شخصية عفريت مصباح علاء الدين.