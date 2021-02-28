مديحة حمدي تكرم ليلى طاهر في مركز الإبداع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كرمت الفنانة القديرة مديحة حمدي، الفنانة الكبيرة ليلى طاهر في صالونها الثقافي، مساء يوم السبت، داخل مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، عن مجمل مشوارها الفني.

وحضر التكريم عدد من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنانة رجاء حسين، والفنان محمد أبو داوود وغيرهم.

وتحدثت ليلى طاهر، خلال ندوة التكريم عن حبها مجال التمثيل منذ الصغر، وتمنيها رغم ذلك أن تصبح طبيبة، مشيرة إلى أنها تزوجت وهي في مرحلة الثانوية العامة بعد وفاة والدها.

وأشارت إلى أن فيلم "الأيدي الناعمة" من أهم الأعمال في مشوارها الفني بفضل المخرج الراحل محمود ذو الفقار الذي ساعدها على إتقان الدور.