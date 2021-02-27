نادية العراقية تتحدى هند صبري: "عايزة أتجوز من غيري ولا يسوى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة نادية العراقية حالة من الجدل في مصر بعد كتابة منشور، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل "فيسبوك" تعلن خلاله غضبها لعدم الاستعانة بها في الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز".

ومسلسل "عايزة أتجوز" هو مسلسل مصري ساخر يناقش قضايا الزواج، وعرض في رمضان 2010، من بطولة هند صبري، وتأليف غادة عبدالعال، وإخراج رامي إمام.



ويحكي المسلسل عن تجارب شخصية خاضتها الكاتبة غادة عبدالعال حول موضوع العنوسة والزواج الذي تعاني منه أي فتاة عربية بين سن الـ 30 إلى ما بعده.

وقالت نادية العراقية: "أنا مش هتكلم، هخلي الجمهور يتكلم لما يشوف الجزء التاني من (عايزة أتجوز)، ويلاقي شخصية سندس مش موجودة، وكانت سبب من أسباب نجاح المسلسل بشهادة الجمهور، معرفش بقى موتوها ولا واحدة تانية خدت الشخصية، علشان بس تعرفوا اللي بيحصلي، اغتيال للحياة عايزين يموتوني قهرا لو مت افتكروا ده".





وكشفت الفنانة نادية العراقية، حسب صحف محلية، تفاصيل ما حدث، وقالت، إنها فوجئت بخبر مفاده وجود جزء ثان من مسلسل عن الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز"، ولم يتواصل معها أي شخص في العمل، رغم أن شخصية "سندس" التي كانت تقدمها كانت بمثابة عنصر مهم من عناصر نجاح المسلسل في الجزء الأول.

وتابعت قائلة: "بمجرد كتابتي البوست، الجمهور كله اتفق مع كلامي، إن المسلسل من غير سندس ولا يسوى"، وتساءلت: "في مصلحة مين إن سندس تموت؟.. شخصيات ليها روح حلوة مع الجمهور إيه مصلحتك تموتها؟".

وحول ما إذا كانت تواصلت مع هند صبري لسؤالها عن هذا الأمر، قالت: "اوعوا تفتكروا إن إحنا حتى لو بينا روح حلوة في اللوكيشن إن لما البطل هيشوف رد فعل حلو من الجمهور على شخصيتك هيتصل بيك، دا مبيحصلش دا بيحصل بس مع النجوم السوبر سوبر ستار علشان المصالح".





وأضافت أن مؤلف العمل لم يضع خطأ دراميا لشخصية ناجحة مع الجمهور في الجزء الثاني، فعلى سبيل المثال كان من الممكن عرض شخصية "سندس" وهي عجوز، لافتة إلى أنها خلال الفترة الأخيرة فكرت في الاعتزال، حتى عندما انتشرت شائعة وفاتها وجدت أنها بالفعل قد دفنت فنيا.

يذكر أن الفنانة هند صبرى بدأت تصوير الجزء الثاني من مسلسلها "عايزة أتجوز"، وهو بعنوان "البحث عن علا"، حيث حقق الجزء الأول من المسلسل نجاحا كبيرا في مصر.