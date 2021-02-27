"خرزة زرقا" قصة حب معقّدة ابتداء من أول آذار على OSN يا هلا

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"الخليج 365" من بيروت: تطلق شركة "الصبّاح إخوان" بالتعاون مع شركة "رايتكس" مسلسل "خرزة زرقا" كتابة كلوديا مرشليان وإخراج جوليان معلوف، إبتداء من أول شهر آذار - مارس عبر OSN يا هلا.

يتألف المسلسل من ستين حلقة بطولة معتصم النهار ورولا بقسماتي في أول بطولة لها، إضافة إلى نخبة من كبار الممثلين أمثال كارمن لبس، وبديع أبو شقرا، وطوني عيسى، ويوسف حداد، وفادي ابراهيم، وسمارا نهرا، ووسام صليبا، وجهاد سعد، وهند خضرا، وسيرينا الشامي، وساندي نحاس، وفاتن شاهين، وطوني نصير، وسينتيا محسن، وغيرهم كثر.

المسلسل يطرح واقع يعيشه المجتمع اللبناني مع بعض العائلات السورية التي نزحت إلى لبنان. بحيث يجمع زين (معتصم النهار) إبن العائلة السورية وعليا (رولا بقسماتي) إبنة العائلة اللبنانية، في قصة حب معقّدة. كيف سيواجهان الواقع الصعب؟