شكرا لقرائتكم خبر عن كملت تعليمى برة لما سقطت فى الثانوية.. أسرار فى حياة شيرين رضا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكايات مثيرة فى حياة النجمة شيرين رضا، كشفتها خلال لقائها مع أبلة فاهيتا فى برنامج" الدوبلكس" المذاع على قناة ON، حيث تحدثت عن بداية تعارفها بالمطرب عمرو دياب وأسرار فى حياتها.

وقالت شيرين رضا عن بداية تعارفها بالهضبة: "عملت له إعلان وأنا عندى 14 سنة واتعرفت عليه وقتها، ولما كنت في أمريكا كان صديق أصدقائى ولما رجعت حبنى وخطبنى، وأضافت: "عمرو دياب رومانسى جدا وكان بيغنى ليا كل الأغانى".

وكشفت عن قصص الحب فى حياتها، قائلة: "أول قصة حب ليا كان عندى 11 سنة، وكان زميلى في المدرسة، وحبيته عشان كان حلو وكان اسمه عادل".