شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة أثناء حضورها تسجيل أغنية مبادرة "اتكلم عربى" مع كارول سماحة ومدحت العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن كواليس تسجيل أغنيتها الجديدة لصالح مبادرة "اتكلم عربى"، حيث نشرت صورًا جديدة لها بصحبة الكاتب والمؤلف مدحت العدل بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، حيث ظهر الثلاثى معًا في الاستديو، ما يعكس حرص الوزيرة على حضور لحظات تسجيل الأغنية.



كارول سماحة ومدحت العدل ووزيرة الهجرة

وكتبت كارول سماحة فى تعليقها على الصور: "اتكلم عربى، صوت "كارول سماحة".. وزيرة الهجرة نبيلة مكرم تشهد فعاليات تسجيل الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية، كلمات الكبير دكتور مدحت العدل".



كارول سماحة ووزيرة الهجرة

وكانت فعاليات تسجيل الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية " اتكلم عربي "، بدأت اليوم والتي جاءت كلماتها من تأليف المؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل، ويلحنها الملحن والموزع "ميشيل فاضل"، وتغنيها المطربة الشهيرة "كارول سماحة".



وزيرة الهجرة تتوسط مدحت العدل وكارول سماحة يذكر أنه تم إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي.



كارول على انستجرام

وسبق وأعلن السيناريست والشاعر مدحت العدل فى وقت سابق، عن تعاونه مع الموسيقار الكبير ميشيل فاضل، فى تجربة غنائية جديدة لصالح مبادرة "أتكلم عربى"، تحت رعاية الدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.