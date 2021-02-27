النجوم يهنئون «الخليج 365» في عيدها الـ40 ويتمنون لها دوام التألق والريادة العربية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:37 مساءً - القاهرة- علاء شلقامي

دمشق-خلدون عليا

بيروت - الخليج 365

هي أشبه بتظاهرة فنية جاءت من النجوم احتفالاً بمسيرة أربعين عاماً من النجاح والتميز والتألق في مسيرة مجلة «الخليج 365» الحافلة بالإنجازات والنجاحات الفنية، التي كانت جديرة بأن تحتل صدارة الإصدارات العربية المتخصصة بمهنية في مجال الفن والاهتمام بكل ما يخص المرأة العربية في مجالات حياتها الخاصة والعامة. فجاءت تهنئتهم عامرة بالحب والمودة والثناء على مهنية مجلتهم المحببة إليهم، مهنئين إياها بعيدها الـ40، ومتمنين لها أن تظل دائماً في صدارة الإعلام العربي و«دُرّة وسيدة المجلات العربية» دائماً.



نانسي عجرم: أتمنى لـ"الخليج 365" المزيد من التقدم والنجاح

نانسي عجرم



وجّهت الفنانة نانسي عجرم تهنئة خاصة لمجلة "الخليج 365" من خلال إطلالتها بفيديو قالت فيه:" مبروك لمجلة "الخليج 365" بمناسبة مرور 40 سنة على صدورها. وأتمنى لها المزيد من التقدم والنجاح والاستمرارية دائماً".



وليد توفيق وتهنئة من القلب

وليد توفيق



أطلّ الفنان وليد توفيق في فيديو خاص لتهنئة "الخليج 365" متوجهاً لها قائلاً:" تهنئة من القلب لمناسبة مرور 40 سنة على صدور "الخليج 365" هذه المجلة العريقة. وتمنياتي لها رغم كل هذه الظروف الصعبة التي نمرّ بها الاستمرار والانتشار أكثر وأكثر وتحية لكل قرائها والعاملين فيها من كل قلبي".



حسين الجسمي: "الخليج 365" منصة إعلامية راقية وعريقة

حسين الجسمي





قدم النجم الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" التهنئة لمجلة "الخليج 365" بمناسبة احتفالها بالذكرى الأربعين لتأسيها، مشيداً بمناقبيتها وحرصها على التميّز، رقمياً وورقياً، ومؤكداً على تطورها بما يلبي تطلعات القراء. وقال الجسمي بهذه المناسبة: "بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، أرى أن مجلة "الخليج 365" منصة إعلامية راقية وعريقة وهي منبر إعلامي هام، يعملون بجد وإخلاص لتحقيق قفزة نوعية على مستوى الصحافة الورقية والرقمية، ووفق رؤية واضحة شاملة، واستطاعت بجدارة وإجتهاد وتطوّر واضح من تحقيق التميز شكلاً ومضموناً في تلبية تطلعات القرّاء في قسم الفن والثقافة والمنوعات. لكم كل الاحترام والتقدير وأمنيات التوفيق دائماً. وكل عام وأنتم بخير".



يسرا: بدأت مسيرتي الفنية معها

يسرا



بَعَثت النجمة المصرية يسرا برسالة تهنئة خاصة لمجلة «الخليج 365» على احتفالها بمرور أربعين عاماً على انطلاقتها، حيث اعتبرت بأنها بدأت معها حياتها الفنية، إذ تعتبرها مجلتها «المُحَبّبة» التي لازمتها في مشوارها الفني الممتد منذ أكثر من 40 عاماً إلى الآن، حيث إنه عند ذكر اسم «الخليج 365» تتذكر محطات حياتها سواء العمرية أو الفنية، وأضافت يسرا في رسالتها: «أربعون عاماً ليست كافية، بل أنتظر بشغف منها كل ما هو جديد بالاهتمام بالمرأة سواء في الموضة أو الأزياء أو صيحات الماكياج الجديدة، كما أنّ لها جانباً إبداعياً في التطور الثقافي في دعم المرأة العربية والمصرية ثقافياً ودفعها للأمام دائماً لتكون في الريادة عربياً ودولياً وإظهارها في أبهى حلة».



ليلى علوي: «الخليج 365» أهم المجلات العربية في الـ40 عاماً الماضية ومسيرة حافلة بالنجاح

ليلى علوي



كما عَوّدتنا النجمة ليلى علوي بإطلالاتها المميزة في كل ظهور سواء بأعمالها الفنية أو في المهرجانات الفنية، خَصّت ليلى «الخليج 365» بفيديو أهدته للمجلة؛ احتفاء بذكرى تأسيسها ومرور 40 عاماً من التميز والرقي بمسيرة «الخليج 365» الحافلة بالنجاحات الفنية، سواء على المستوى العربي أو المصري، حيث أشادت بمسيرة المجلة الكبيرة طوال هذه السنوات، سواء بمهنيتها، أو اهتمامها بالمرأة والأسرة العربية والمصرية في تقديم كل ما هو جديد وشامل لها من أسرار المطبخ بوصفاته العربية الأصيلة المميزة، أو باهتمامها بعالم الأزياء؛ إذ جعلت بوصلتها المرأة العربية بأن تميزها باستايلها الخاص المفعم بالأنوثة والأناقة في آن معاً، بالإضافة لمواكبة صيحات الموضة والفاشون. كما اهْتَمّت أيضاً بتقديم الاستشارة برعاية وتربية الأطفال من قِبل أهم استشاريي التربية بالوطن العربي. أما بالنسبة للجانب الفني، فشهدت بأنّ للمجلة فضلاً على جميع فناني الشرق العربي الأدنى والأقصى بالمساهمة والرعاية والاهتمام. وعايدتها قائلة: «كل عام وأنت جميلة يا سيدة المجلات العربية وأهم استثمار في الأربعين سنة الماضية.. كل سنة وأنت عظيمة.. كل سنة وانت ست الكل مجلة الخليج 365».



نيللي كريم: كل سنة في عمرك يزداد معها جمالك أكثر

نيللي كريم



عبّرت النجمة المصرية نيللي كريم عن سعادتها في بلوغ «الخليج 365» عامها الأربعين وهي في قِمّة تَألّقها ورِيادتها، وقالت: "إنها «جميلة المجلات العربية»، وهي دائماً في تطور وإبداع؛ إذ إنّ كل سنة تمر على المجلة تزداد فيها جمالاً وإبداعاً في المحتوى الفني والثقافي الذي تقدمه للمجتمع العربي والمصري في كل شؤون الحياة، وتبدي اهتماماً خاصاً بالمرأة وجمالها وثقتها في نفسها. فـ«الخليج 365» مجلة ثرية في إبداعها ومن الأفضل أن تقدم مسيرتها في فيلم سينمائي وثائقي يرصد محطات تطور المجلة وتصدرها لسوق الصحافة العربية عامة من الخليج إلى الدول العربية والأفريقية كافة لأنها تستحق التألق دائماً".



آسر ياسين: أهديها وردة حمراء في عيدها الأربعين

آسر ياسين



خَصّ النجم المصري آسر ياسين مجلة «الخليج 365» بوردة حمراء يُعَبِّر بها عن إعجابه بمسيرة «الخليج 365» الفنية والثقافية، وأنها رائدة الصحافة الفنية المتخصصة التي تقدم الجديد والحصري والمبهج للقراء الشباب سواء المصريين والعرب. وأضاف: «أتمنى لها 40 عاماً أخرى من النجاح والازدهار وهي ممتعة ومبهجة لنا كفنانين أو زاخرة بالإبداع البصري والفني للمرأة العربية وتقديم كل ما هو راقٍ في الموضة والأزياء».



علامة فارقة في زمن صعب

مصطفى الآغا



الإعلامي مصطفى الأغا وجّه معايدة لـ "الخليج 365" قائلاً:" الخليج 365 لم تكبر.. ولن تكبر.. بقيت محافظة على بهائها، هي مطبوعة المرأة العربية على اختلاف الأذواق، وليس العصور، ولا يمكن لمطبوعة أن تتميز من دون رؤية أو إدارة أو كادر، التحرير فيها على أعلى مستوى، لذلك نحتفل اليوم بالعام الأربعين، لمجلة تواكب كل الوسائل التكنولوجية، في جهود منها لتكون علامة فارقة في زمن صعب".



أثرت الساحة الفنية

سعاد عبدالله



النجمة سعاد عبدالله قالت:"«الخليج 365» من المجلات التي نعتز بها كثيراً، لأنها واكبت مسيرة الفن والفنانين على امتداد الوطن العربي، وقدمت للجمهور العربي الكثير من اللقاءات والتحليلات على مدار 40 عاماً، كما أثرت الساحة الفنية بالمسابقات والاستفتاءات الفنية".



الصدق والموثوقية

حياة الفهد



النجمة حياة الفهد قالت: «الخليج 365» مطبوعة عريقة في العالم العربي، وتتمتع بالصدق والموثوقية من القرَّاء والجمهور، والفنانين، وكافة العاملين في الوسط الفني الخليجي والعربي. بهذه المناسبة، تحيةٌ كبيرة لـ «الخليج 365»، والشكر لها على الجهود التي تبذلها من أجل تقديم خدمةٍ إعلامية مميَّزة وراقية للجمهور".



أمنيات بدوام النجاح

سوسن البهيتي



مغنية الأوبرا السعودية سوسن البهيتي قالت: "أتمنى لـ «الخليج 365» المزيد من التقدم المستمر وكل عام ومجلتنا بخير، وألف مبروك للسنة الأربعين، وإن شاء الله إلى أيام وسنوات قادمة مليئة بالنجاحات".



إلهام شاهين: «الخليج 365» في تطور دائم

إلهام شاهين



في مباركة مميزة، هَنّأت النجمة الجماهيرية المصرية إلهام شاهين مجلة «الخليج 365» على حُلّتها الجديدة ومرور أربعين عاماً على إنشائها وظهورها للنور، حيث عَدّتها من المجلات المحترمة، مُشيدة بتجربتها. وأضافت شاهين: «ألف مليون مبروك «الخليج 365» في عيدها الأربعين؛ حيث أعتبرها من أفضل المجلات العربية المختصة بالفن، وهذا ليس جديداً عليها؛ إذ إنّها من أَفضل التجارب السُعودية في الصحافة الفَنّية التي تُعبر عن المرأة واهتماماتها. ومن كثرة ما رأيت «الخليج 365» وتعاملت معها ظننتها مجلة مصرية. وهي بالفعل خير من يمثل المرأة. مبروك مرة ثانية لـ«الخليج 365» ودائماً في تطور وتقدم كل ما هو راقٍ ومبدع وفيها كل ما هو جديد. عام سعيد عليك يا جميلة المجلات وزهرتها «الخليج 365».



ريهام عبد الغفور: أتمنى لها 100 عام من النجاح

ريهام عبد الغفور



عايدت النجمة المصرية ريهام عبد الغفور مجلة «الخليج 365» من خلال فيديو بعيدها الأربعين بقلب مليء بالحب، متمنية لها مسيرة حافلة بالنجاح، حيث هَنّأت المجلة على مسيرتها الحافلة بالإبداع والتميز كمجلة متخصصة في المجال الفني والإعلامي، بالإضافة لوضعها المرأة في صدارة اهتماماتها، وجعل تَمَيّز المرأة في مجالات وشؤون الحياة الثقافية والعامة والحياتية محور وأولوية رؤيتها المستقبلة، إذ إن نهضة المرأة مستقبلاً ورعاية مستقبلها كان هدف إنشائها. وأثنت على المجلة معتبرة إياها مجلتها القريبة إلى قلبها التي ساهمت في شهرتها واحتفلت معها بمسيرتها الفنية والإنسانية، كما تمنت لها 100 عام من النجاح و«الخليج 365» في قمة تألقها في المجال الإعلامي والصحافي كمتخصصة في الفن والاهتمام بإسعاد الأسرة العربية.



منذر رياحنة: شكراً «الخليج 365» على تواجدك في الوسط الفني

منذر رياحنة



أثنى النجم الأردني منذر رياحنة من خلال فيديو، بمجلة «الخليج 365» على أدائها المهني طوال مسيرتها الممتدة خلال الـ40 عاماً الماضية، حيث عدّها من المجلات «الرائعة والمحترمة جداً» التي تعطي للحياة بريقاً وسعادة وتدخل البهجة إلى قلب كل من يقتنيها، كما أشاد بـ«الخليج 365» بتواجدها في المجال الإعلامي والصحافي التي تسعى وراء الحقيقة والجمال وهدفها إسعاد قارئها بكل ما هو قَيّم وجميل. وهنّأ رياحنة المجلة بعيدها الأربعين، قائلاً: «كل سنة أنتِ طيبة يا مجلتي المحببة «الخليج 365». وكل سنة وأنتِ معنا في نجاحاتنا وأفراحنا وإبداعاتنا. وما شاء الله كل عام والذي بعده نلاحظ تطوركم الكبير والسريع للعالمية. شكراً لكم على تواجدكم في الوسط الفني".



معتصم النهار: أتمنى أن تتحول لمنصة لعرض الدراما العربية

معتصم النهار



من خلال فيديو، وجّه النجم السوري معتصم النهار معايدة خاصة لـ"الخليج 365" قال فيها: "كل عام و"الخليج 365" بألف خير. أربعون عاماً من التميز والتجدد والعطاء. كادر عمل متميز بحرفيته وأمانته الصحفية والفنية ". وأضاف: " أتمنى دوام التجدد والتميز لمجلة "الخليج 365" وأتمنى أن تتحول إلى منصة لعرض وإنتاج الدراما العربية ". وختم معتصم الفيديو بتمني التوفيق والنجاح المستمر لمجلة "الخليج 365" وفريق عملها.



سعد رمضان: «الخليج 365».. إلى المزيد من النجاح والتألق

سعد رمضان



هنّأ المطرب اللبناني سعد رمضان مجلة «الخليج 365» بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، حيث تمنى لها مزيداً من التألق والنجاح في عيدها السنوي. كما تمنى لقراء مجلة «الخليج 365» أن يفخروا بمجلتهم العريقة التي أضحت رائدة في التغطية الإعلامية المميزة في المجال الصحافة الفنية والعربية، مشيداً بقرائها المثقفين بأن اختيارهم الأول كان «الخليج 365» في البداية لأنها تقدم تغطية شاملة لكل جوانب الحياة العصرية للمرأة والمجتمع العربية، وتهتم بالمرأة السعودية والعربية التي توجّه رعايتها لها بأن تعبّر دائماً عما يشغل بالها من أنماط الحياة العصرية المواكبة للموضة وكل ما هو مميز وجديد في أبهى حُلّة.



مصطفى الخاني: يسعدنا أن نكون معها بهذه اللحظة الجميلة

مصطفى الخاني



وجّه النجم السوري مصطفى الخاني معايدة خاصة لـ"الخليج 365" وقال في مقطع فيديو: "أقول لمجلة "الخليج 365" بمناسبة عيد ميلادها الأربعين كل عام وأنت بألف خير وكل عام ونجاحكم ومحبيكم أكثر وأكثر".

وأضاف الخاني: «الخليج 365» التي كانت معنا بكل لحظاتنا من عمل وفرح ونجاح ومرض، يسعدنا أن نكون معها بهذه اللحظة الجميلة وهي عيد ميلادها الأربعين لنقول لها كل عام وأنت بألف خير».

وبهذه المناسبة وبعد كل هذه النجاحات الكبيرة نسأل ماذا سننتظر بعد من «الخليج 365»؟ هل سننتظر منصة لعرض الأعمال الدرامية العربية أم قناة تلفزيونية؟ وختم الخاني: « بكل تأكيد هناك مفاجآت كبيرة ستقدمها «الخليج 365». دعونا ننتظرها مع الأيام القادمة".



جذب عشاق القراءة

شمعة محمد



النجمة شمعة محمد قالت:"عندما صدرت قبل 40 عاماً، أحدثت صدى كبيراً، وكانت المجلة الوحيدة التي أسهمت في جذب عشاق القراءة، ومنهم أنا، كما كانت ولا تزال سبَّاقةً في دعم الفن في كافة دول الخليج والعالم العربي، وتعدُّ بمنزلة الجسر بين الفنان وجمهوره، وهي نافذة لنا لطرح آرائنا في الموضوعات الفنية وغير الفنية".



وائل جسار: أنتم تكتبون كلمة الحق

وائل جسار



النجم اللبناني وائل جسار ومن خلال فيديو وجّه تهنئة لـ"الخليج 365" قائلاً:" بمناسبة مرور 40 عاماً على صدور مجلة "الخليج 365" أريد أن أتمنى لكِ 100 عام من النجاح لأنكم تكتبون كلمة الحق وأنا لديّ تجربة معكم بهذا المجال وأدعو لكم بالتوفيق".



أماني السويسي: أتمنى لـ«الخليج 365» التميز دائماً

أماني السويسي



في تَهنِئة خاصةٍ بَعَثَت بها النجمة التونسية أماني السويسي إلى مجلة «الخليج 365»، عبّرت بها عَمّا تُمَثِّله لها المجلة من رقي وتقدم، مشيدة بتجربة «الخليج 365» طوال مسيرتها الحافلة الممتدة إلى الأربعين عاماً من التألق والنجاحات، حيث تَمَنّت السويسي في فيديو خاص لـ«الخليج 365» بأن تظل دائماً على القمة وأن تقدم المجلة كل ما هو رائد في مجال الفن والإعلام الفني المتخصص، الذي ميّزها عن غيرها في صناعة المحتوى الفني والترفيهي والثقافي، إذ اعتبرتها مجلتها الخاصة التي تداوم على مطالعتها أسبوعياً، كما تتابع أخبارها على موقعها الإلكتروني. وأضافت السويسي: «أتمنى لمجلة «الخليج 365» التميز دائماً، وكل عام وهي بألف خير، وإن شاء الله في عيدها الأربعين تكون مباركة دائماً».



عصام كاريكا: أتمنى 40 عاماً من النجاح لـ«الخليج 365»

عصام كاريكا



هَنّأ الملحن والمطرب عصام كاريكا قراء مجلة «الخليج 365» بمرور 40 عاماً على تأسيس المجلة، حيث تَمَنّى لها النجاح وأن تكون دائماً في قمة المجال الإعلامي ورائدة في المجال الفني وأن تكون علماً من أقطاب الإعلام الرقمي الرائد في صناعة المحتوى الرقمي والترفيهي والثقافي. كما أشاد بالتجربة الإعلامية والصحافية لمجلة «الخليج 365» في صناعة محتوى ثقافي فني رائد في تقديم جوانب متعددة من مختلف الفنون من الخليج إلى المحيط.

أتمنى لكم كل التوفيق

رحمة رياض



النجمة رحمة رياض هنأت "الخليج 365" بعيدها الأربعين قائلة: "كل عام ومجلة "الخليج 365" بألف خير على مرور 40 سنة. أتمنى لكم كل التوفيق".



40 مبارك لـ"الخليج 365"

فايز السعيد



النجم فايز السعيد قال:" 40 مبارك لمجلتنا الغالية على مرور 40 سنة من العطاء والتميز والمصداقية. كل الحب لـ"الخليج 365". وتابع قائلاَ:" أنا على علاقة جيدة بالمجلة والقائمين عليها على مدى سنوات تقريباً 15 عاماً لم أرَ منهم إلا المصداقية والأمانة والتميز. إن شاء الله تكونون دائماً مميزين وعلى رأس القمة".

سلوى عثمان: أحتفظ بأعداد للمجلة منذ أكثر من 20 عاماً

سلوى عثمان

عايدت النجمة المصرية سلوى عثمان مجلة الخليج 365 بذكرى مرور 40 عاماً على تأسيسها، حيث أشادت بتجربتها الصحافية والإعلامية، وتمنت للمجلة الازدهار والنجاح في مسيرتها الإعلامية القادمة. وأضافت في تهنئتها لـ«الخليج 365»: «أنا من أكثر المتابعات لإصدارات أعداد الخليج 365، حيث إنني محتفظة بأعداد للمجلة منذ أكثر من 20 عاماً». كما أثنت «عثمان» أيضاً على الموضوعات الصحافية بالمجلة، معتبرة إياها بأنها مجلة ثقافية شاملة، بالإضافة لاحترافيتها في تغطية وشمولها ملف الفن المصري والعربي على حد سواء، ودعمها أيضاً للموهوبين من جميع أنحاء العالم العربي، حيث قدمت نجوماً شباباً وصغاراً ودعمتهم إلى أن أصبحوا نجوم الصف الأول. واختتمت سلوى مباركتها: «كل سنة وأنت جميلة الخليج 365 ومن نجاح لتألق وإبداع.. 40 سنة ومن العافية والصحة والازدهار».



سيمون: «الخليج 365» لها مكانة خاصة في قلبي

سيمون



هنّأت النجمة المصرية سيمون مجلة «الخليج 365» بعيدها الأربعين وذكرى مرور 40 عاماً على إنشائها، حيث روت لـ«الخليج 365» أنها كانت من أكثر النجمات اللاتي حظين بأغلفة كثيرة وظهرت على غلافها من 20 عاماً وتحديداً بعد فيلم «آيس كريم في جليم»، الذي كان من أوائل مشاركات الهضبة عمرو دياب معها ود. عزت أبو عوف. وتروي أنّها ارتدت غلافها على "الخليج 365" قبعة وركبت سيارة وتم التقاط صورة الغلاف لها، حيث تزامن ذلك مع مرض والدها الذي أرادت أن تريه كم كانت متألقة وتحظى بحب الناس، وذهبت إليه في المستشفى وكان معها غلاف المجلة لتدخل عليه السعادة، حيث أشار إليها مبتسماً وقال لها وقتها:" ستكونين نجمة كبيرة في المستقبل".



منة فضالي: أعتز بك جداً

منة فضالي

وجهت النجمة المصرية منة فضالي معايدة خاصة لمجلة " الخليج 365 " وفريق عملها بمناسبة عيد ميلادها الأربعين وقالت منة في مقطع فيديو وجهته لـ"الخليج 365" بهذه المناسبة: " الخليج 365 انا أعتز بك جداً .. ووجهك خير عليّ منذ بداية تواجدي في الفن". وأضافت منة: " أقول لك كل سنة وأنت طيبة وعقبال مائة سنة من التميز والنجاح ودائماً معي ومع كل النجوم ".



طارق صبري: ننتظر من «الخليج 365» كل جديد وحصري كما عودتنا

طارق صبري



أَشَادَ الفَنّان المصري طارق صبري بتجربة «الخليج 365» الممتدة لمسيرة 40 عاماً من التألق والنجاح، حيث خَصّها وحدها بـ«المتعة» والسعادة في آن واحد، وأن تقدم كل ما هو جديد وحصري في مجال الفن والصحافة الفنية المتخصصة التي تهتم بالمرأة خاصة؛ إذ إن اسمها هو عنوان نجاح، وأضحت في المجال الإعلامي العربية رائدة في الأخبار الحصرية والجديد الذي تنفرد به كل يوم في إمتاع القراء والحياة العامة بتقديم المثمر والمفيد للشباب والفتيات في مجالات الحياة عامة.



طاهر أبو ليلة: «الخليج 365» هي سيدة المجتمع كله

طاهر أبو ليلة



أثنى الفَنّان طاهر أبو ليلة على مجلة «الخليج 365» التي عَدّها من أفضل المُجَلّات الفَنّية اهتماماً بالنجوم، كما أشاد بمنصتها الإلكترونية التي أضحت من أبرز المواقع تغطية لأخبار النجوم؛ كونها تجمع ما بين الفن والمرأة ومنصة تتحدث بلسان المرأة العربية وتعبر عن اهتماماتها.



سارة نخلة: «الخليج 365» كل عام وأنت بخير دائماً

سارة نخلة



هنّأت الفنانة السورية وملكة جمال سوريا، سارة نخلة، مجلة «الخليج 365» بعيدها الأربعين، حيث تمنت للمجلة أن تكون دائماً في الصدارة ومزيداً من النجاحات الإعلامية، حيث تعتبرها من أفضل المجلات «المحترمة» التي لا تَلْجَأ لفبركة الأخبار، ولها مصداقية كبيرة لدى القارئ العربي والمصري، حيث تتابعها من بداية حياتها الفنية في سوريا، كما تعتبر «الخليج 365» «خير جليس وأنيس» لها في أسفارها ورحلاتها ما بين سوريا وبرلين ومصر، حيث كشفت أن أكثر ما تتابعه على منصتها الرقمية هي مجال الأزياء والموضة، إذ تعجبها العديد من خطوط الموضة العالمية وكذلك العطور والمجوهرات، وأثنت على أناقة طباعتها واهتمامها بكل ما يخص المرأة ويشكل اهتمامات جمال المرأة.



الطفلتان أمل وفريدة حسام: كل سنة و«الخليج 365» تملأ حياتنا بالحب

فريدة وأمل حسام



وجّهت الممثلتان والطفلتان أمل وفريدة حسام تهنئة عفوية ملأها الحب الصافي والاعتراف بالجميل لمجلة "الخليج 365" في ذكرى مرور أربعين عاماً على تأسيسها، حيث تمنتا لها الخير والسعادة وأن تظل في نجاح دائماً، وتألق إلى أن تصيرا شابتين فيشاركانها أيضاً تألقهما، مشيدتان بالمجلة وبمهنيتها بأنّها توجه الدعم لكل موهبة بصرف النظر عن عمر صاحبها، واختتمتا رسالتيهما: «شكراً الخليج 365 يا حب العمر.. وكل عام وأنت جميلة دائماً».

محمد خير الجراح: "الخليج 365" هي المجلة الرائدة في عالمنا العربي

محمد خير الجراح

عايد النجم السوري محمد خير الجراح مجلة " الخليج 365 " بعيد ميلادها الأربعين ووجه مقطع فيديو عبر فيه عن محبته وتقديره لمسيرة " الخليج 365" وما تقدمه لدعم المحتوى الفني العربي وقال الجراح: "الخليج 365" هي المجلة الرائدة في عالمنا العربي والمهتمة بشكل عام بشؤون المرأة بالإضافة إلى الاهتمام بعالم الفن ونشاطات الفنانين الفنية والعائلية بصورة مميزة ".

وأضاف الجراح: " أتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العيد الأربعين لمجلة "الخليج 365" وإن شاء الله المستقبل أفضل وأفضل ". وتابع الجراح: " أتمنى الاهتمام بشكل أكبر على تقارير الفيديو ومتابعات للنشاطات الفنية عبر منصاتها الاجتماعية المختلفة وعبر موقعها الإلكتروني". وختم الجراح موجهاً التحية لإدارة وطاقم مجلة " الخليج 365" وقال: " كل المحبة و كل عام وأنتم بألف خير ".

يسعدنا أن نكون معها



كل عام ونجاحكم ومحبوكم أكثر وأكثر... لقد كانت معنا بكل لحظاتنا من عمل وفرح ونجاح ومرض، يسعدنا أن نكون معها بهذه اللحظة الجميلة وهي عيد ميلادها الأربعون لنقول لها كل عام وأنت بألف خير.

وبهذه المناسبة وبعد كل هذه النجاحات الكبيرة بكل تأكيد هناك مفاجآت كبيرة ستقدمها «الخليج 365». دعونا ننتظرها مع الأيام المقبلة.

عمر طويل من الإنجازات

محمد خيي



من جهته قال الممثل المغربي محمد خيي:" يسعدني أن أبارك لـ"الخليج 365" وكل الساهرين عليها هذا العمر الطويل من الإنجازات، وهذه الاستمرارية كوسيلة إعلامية عربية وعالمية تتواصل مع أهل الفن من كل بقاع العالم، أحيي مهنيتها في نقل الخبر والأحداث الفنية وأخبار المشاهير ومواضيع أخرى متنوعة".



مشوار مهني وإنساني

نعمان لحلو



أما المطرب المغربي نعمان لحلو فقال: " لا أتصور المشهد المغربي والعربي من دون مجلة "الخليج 365"، فقد واكبتني وواكبتها منذ البدايات، وكان لي معها مشوار مهني وإنساني جميل، أشكر مجهودها ومجهود كل الساهرين عليها في مختلف الدول العربية متمنياً لها عيدَ ميلادٍ سعيداً.

"مبروك مسعود"

فرح الفاسي



الممثلة المغربية فرح الفاسي قالت: "أقول على الطريقة المغربية لتقديم التهاني "مبروك مسعود" بهذا المسار الحافل بالمواضيع الغنية بمختلف ألوانها، وأشكرها على تشجيع الفنانين المغاربة بصفة خاصة، وها هي اليوم في سن النضج تعطي بشكل متجدد ومتواصل. عيد ميلاد "سعيد الخليج 365".

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