جومانا مراد تشارك بـ45 لوحة بمعرض "إيجيبت آرت فير" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفقدت الفنانة جومانا مراد، الجناح الخاص بها في الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون "إيجيبت آرت فير" للفنون التشكيلية، الذي انطلق ظهر الجمعة، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وقالت "جومانا" في تصريحات على هامش افتتاح المعرض: "إنني أشارك في هذا المعرض الدولي بـ45 لوحة لكبار الفنانين المصريين والعرب، وهي من أحب الأعمال إلى قلبي، وأشارك بها للعرض فقط وليست للبيع لأنني أعتبر أن هذه الأعمال مثل أولادي ولي ذكرى مع كل لوحة منها، وأدعو الجمهور إلى مشاهدة هذه الأعمال النادرة".

وأضافت: "علاقتي بالفن التشكيلي بدأت منذ الطفولة لأنني كنت محاطة في نشأتي بفنانين تشكيليين تربيت وكبرت بينهم، وهذا ما جعل حبي للفن يتزايد يوما بعد يوم، كما أن زوجي عاشق أيضا للفن التشكيلي، وهو صاحب فكرة المشاركة في المعرض، وكانت وجهة نظره أن الفنانين لم يبدعوا هذه اللوحات لتختبئ في البيوت وإنما ليشاهدها الجمهور، فالفن رسالة سامية ملك للجميع، وهو غذاء بصري، ولذلك نشارك بهذه الأعمال حتى يشاهدها الجمهور والفنانون والطلبة وغيرهم".

وتشارك جومانا مراد، خلال فعاليات Egypt INT’L Art fair، بـ45 لوحة فنية، لرموز الفن التشكيلي في العالم العربي، من أصل 500 قطعة تحتفظ بهم داخل منزلها لأشهر الفنانين التشكيليين من مصر وسوريا.

ومن أهم الأعمال التي تشارك بها "جومانا" في المعرض الدولي، لوحات لكل من، جاذبية سري، أدهم وانلي، صبري منصور، حامد عويس، سمير رافع، سيد عبدالرسول، فاتح المدرس، إسماعيل الشموت، ممدوح قشلان، 3 تماثيل للفنان الكبير الراحل محمود مختار، 3 لوحات للفنان الكبير سعيد كيالي، وغيرهم.

وتعتبر جومانا مراد، هي الفنانة الأولى في الشرق الأوسط، التي تشارك بمعرض عالمي للفن التشكيلي بلوحات للعرض فقط دون غرض البيع، وذلك لعشقها الشديد للرسم، والذي تمارسه في أوقات فراغها بعيدا عن أعمالها السينمائية والتليفزيونية.

وتستمر الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون "إيجيبت آرت فير" للفنون التشكيلية، حتى 28 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة متميزة والفنانين العرب والمهتمين بالفن التشكيلي والنقاد وهواة الاقتناء من كبار جامعي الأعمال الفنية، ورجال أعمال والسينمائيين والشخصيات العامة من مصر والعالم العربي.

ويُشارك في هذه الدورة ما يزيد على 120 فنان وفنانة مصريين ما بين تشكيليين ونحاتين من مختلف الاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة، منهم: أحمد نوار، عبد الفتاح البدري، عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الوهاب، أحمد مجدي، أسماء سامي، أحمد قدري، أشرف رضا، أحمد عبد الوهاب، أحمد عثمان، محمد عرابي، محمد رضوان، سمير فؤاد، إيمان عزت، إسراء زيدان، أسامة فريد، محمد أبو الوفا، محمد بنوي، نجيب معين، عمار شيحة، أمينة سالم، جورج لطفي، وائل درويش، ياسمين الحاذق، علاء عوض، علي سعيد، أيمن لطفي، لينا أسامة، مهنى ياقوت، مصطفى سليم، صبري منصور ، عبد الغفار شديد، جورج بهجوري، محمد عبلة، سعاد عبد الرسول، سعاد مردم، وغيرهم .

كما يُشارك عدد من الفنانين من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان، من بينهم: بهرم حاجو ،عادل داود، مهند عرابي، وليد المصري، إدوارد شهدا، وحسام بلان، وسيروان باران، علي نوري، وجورج باسيل، وصلاح المر، وحكيم العقيل، وغيرهم.