شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيستا سعد تنضم لـ"الحرير المخملى" وتجسد فتاة جامعية من الأرياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة الشابة شاهيستا سعد تصوير مشاهدها في مسلسل "الحرير المخملى" بطولة الفنان مصطفى فهمى، والذى يقدم في 60 حلقة للعرض خارج موسم رمضان، وتجسد شاهيستا دور "وفاء" وهى فتاة جامعية من الأرياف وابنة الفنان سامى مغاورى وتمر بالعديد من المواقف خلال الأحداث التي تدور في أكثر من فترة زمنية.



شاهيستا سعد

مسلسل "الحرير المخملى" مأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الإسم للكاتبة أميمة عز الدين، وإشراف علي الكتابه أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق وشادي أسعد وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن، وبطولة مصطفي فهمي، داليا مصطفي، أحمد وفيق، هاله فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها أبوعوف، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، اسلام جمال، محمد الصاوي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب وهم هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، أحمد جمال سعيد، كريم الحسيني، أحمد عثمان، بسمة ماهر، مروه عيد، رضوي جوده، هاله مرزوق، كريم محجوب، محمد يونس، شيرين القاضي، كيرا الصباح، يسرا مسعودي، وليد أبو المجد، هاني سراج، أكمل المعداوى.



شاهيستا سعد مع أسرة الحرير المخملى

يذكر أن شاهيستا سعد شاركت في بطولة 3 حكايات في مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه العام الماضى، هى "بنات موسى" مع وفاء عامر وصبرى فواز وكمال أبو رية ومحمد عز وإخراج محمد أسامة و"أمل حياتى" مع حنان مطاوع وبيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح وإخراج أحمد حسن، و"ربع قيراط" مع ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش ومحمد على رزق وإخراج أحمد حسن.