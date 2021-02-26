شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: كان نفسي أخلّف بنت وخلفة الولاد عزوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان آسر ياسين، فى الجزء الثانى من استضافته فى برنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، أنه كان يتمنى أن ينجب بنتا، وكان يظن أن ابنه الأخير سيكون بنتا، ولكن إنجاب الولاد عزوة، وأنه يحب العائلات الكبيرة والخروج مع أولاده ويسافر معهم.

وأضاف، أن من الأشياء التى تربيت عليها ولم أربِّ أبنائى عليها فكرة "وطى صوتك"، فأنا أريد أن يكون لديهم رأى، وألا يكونوا مزعجين، فهذا الأمر سيجعل لديهم شخصية قوية.

وتابع الفنان آسر ياسين، إن أكثر الأشياء التى لا تحبها زوجتى فىّ أننى فى بعض الأحيان أكون مع نفسي وأسافر بمفردى، وهى تثق فى جدا لأنى ملتزم وأحكى لها كل شيء وتعرف كل شيء عن عملى، وأنا أرى الرجل طفلا صغيرا، وأوحش شيء فى الزواج أن اسمه زواج ووضعه فى قالب المنظومة ولكن بالنسبة لى الزواج اكتشاف آخر.

على جانب آخر يشارك الفنان آسر ياسين فى فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، شريف منير ومحمود عبد المغني .

جدير بالذكر أن الفنان آسر يس شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "بـ100 وش"، مع النجمة نيللى كريم، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.